KAYSERi'NiN EN DiNAMiK 3 ŞiRKETi

Araştırmanın orijinalini Londra Borsası, başta Britanya olmak üzere Avrupa'nın tamamında, Afrika'da, İtalya gibi ülkelerde yapıyor. Genel hedefi "gizli değerleri" ortaya çıkarmak olan araştırma, geleceğe dönük gelişim ve yatırım fırsatları yaratmak ve şirketlerin devamlılığını sağlamak istiyor.





Türkiye'de TÜRKONFED ve Londra Borsası iş birliği ile yapılan bu araştırmaya "Türkiye'nin yükselen liderleri" adı verildi. Araştırmada 2013-2016 yılı büyüme oranları sonucunda 169 şirketin yüksek büyüme hızı yakaladığı belirlendi. “Türkiye'nin İlham Veren Şirketleri” ve "Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" olarak kategorize edilen listede ise gazetemizin İmtiyaz Sahibi olan Oğuz Memiş’in kurucusu ve yöneticisi olduğu Netcom firması ile birlikte sadece 3 Kayseri firması yer alıyor.





İşte o Kayseri firmaları:



NETCOM

2013-2016 büyüme hızı: %28,06

Net Satışlar: 14,6M TL-30,6M TL



Gürkan Ofis

Sektör: Mobilya

2013-2016 büyüme hızı: %22,04

Net Satışlar: 98M TL-178M TL



Beşler Tekstil

Sektör: Tekstil

2013-2016 büyüme hızı: %20,26

Net Satışlar: 88M TL-153M TL



(KAYSERİ GÜNDEM)

