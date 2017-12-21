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KAYSERi'NiN EN DiNAMiK 3 ŞiRKETi

TÜRKONFED ve Londra Borsası iş birliği ile birlikte yapılan araştırmada Türkiye’nin en dinamik 169 şirketi belirlendi. Listede Kayseri’den Netcom, Gürkan Ofis ve Beşler Tekstil yer alıyor.

KAYSERi'NiN EN DiNAMiK 3 ŞiRKETi

 Araştırmanın orijinalini Londra Borsası, başta Britanya olmak üzere Avrupa'nın tamamında, Afrika'da, İtalya gibi ülkelerde yapıyor. Genel hedefi "gizli değerleri" ortaya çıkarmak olan araştırma, geleceğe dönük gelişim ve yatırım fırsatları yaratmak ve şirketlerin devamlılığını sağlamak istiyor.


 Türkiye'de TÜRKONFED ve Londra Borsası iş birliği ile yapılan bu araştırmaya  "Türkiye'nin yükselen liderleri" adı verildi. Araştırmada 2013-2016 yılı büyüme oranları sonucunda 169 şirketin  yüksek büyüme hızı yakaladığı belirlendi.  “Türkiye'nin İlham Veren Şirketleri” ve "Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" olarak kategorize edilen listede ise gazetemizin İmtiyaz Sahibi olan Oğuz Memiş’in kurucusu ve yöneticisi olduğu Netcom firması ile birlikte sadece 3 Kayseri firması yer alıyor.  


İşte o Kayseri firmaları:

NETCOM
2013-2016 büyüme hızı: %28,06
Net Satışlar: 14,6M TL-30,6M TL
 
Gürkan Ofis
Sektör: Mobilya
2013-2016 büyüme hızı: %22,04
Net Satışlar: 98M TL-178M TL
 
Beşler Tekstil
Sektör: Tekstil
2013-2016 büyüme hızı: %20,26
Net Satışlar: 88M TL-153M TL
 
(KAYSERİ GÜNDEM)
 

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Anahtar Kelimeler:
KayseriNetcomGürkan OfisBeşler TekstilTürkonfedOğuz Memiş
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