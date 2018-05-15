Kayseri'nin projelerinde İzocam imzası İzocam, Kayseri’deki yeni inşaat projelerinde tercih edilen marka olma iddiasını koruyor.İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, Kayseri’de Demsaç Çatı Kaplama AŞ, Postgil İnş. Tic. AŞ ve Zorlu Isı İzo. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. bayileri ile hizmet veren, Türkiye’de yalıtım sektörünün öncü markalarından İzocam, Kayseri’nin örnek projeleri için tedarik ettiği ürünlerle, bu projelerde ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliğinin gerçekleşmesini sağladı.

Zeminden çatıya, tesisattan ara bölmelere kadar her uygulama alanı için nitelikli yalıtım malzemeleri üreten İzocam, bir konuta içeriden uygulanabilecek yalıtımdan sanayi yapılarına, okul ve hastanelere kadar her türlü binanın yalıtım ihtiyacına yanıt veriyor. Türkiye’de ve dünyada yalıtım sektöründe 7 farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumunda olan İzocam, bu uzmanlığı sayesinde Kayseri’nin önde gelen inşaat projelerinin tercih edilen markası oldu.

Kayseri Şehir Hastanesi, Forum AVM, Adalet Sarayı, Gaz Dağıtım İdare Binası, Erkara Otel inşaatı, İncesu TOKİ şantiyesi, Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası, TOBB İlköğretim ve Anaokulu gibi Kayseri’nin önde gelen bina projelerinde; her bir projede farklı bir yalıtım çözümü ile tercih edilmesi kaydıyla temel yalıtımdan çatı yalıtımına, ara bölmelerden dış cephe ve tesisat yalıtımına kadar farklı yalıtım uygulamalarında İzocam ürünleri kullanıldı.

Ürün kalitesi, standartlara uygunluk ve zamanında sevkiyat avantajları nedeniyle tercih edilen İzocam markası, Kayseri’deki yeni inşaat projelerinde "tercih edilen marka" olma iddiasını koruyor.

AA

