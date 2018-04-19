KAYSERİ OSB BOSNA-HERSEK’E AÇILIYOR

Hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün süreyle sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin devamlılığının sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi, reklam, tanıtım, organizasyon bilinilirliğinin artırılması, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılması amacıyla 2023 ve 2053 hedeflerinin yakalanması için, Kayseri OSB tarafından yurtdışında Türk Ticaret Merkezleri kurulması projesinin önemli bir ayağı olan Bosna Hersek için önemli adımlar atılıyor.Söz konusu projenin hayata geçirilmesi amacıyla Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve beraberindeki teknik heyet, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ve Brçko Distrikt şehirlerindeki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye döndü.Kayseri OSB heyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Ticaret Ataşesi Sedat Yıldız, Brçko Distrikt Başbakanı Damir Bulcevic, Brçko Distrikt Meclis Başkan Vekili İvo Filipovic, Brçko Distrikt Belediye Başkanı Sinisa Miliç, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı, Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejubovic, Brçko Distrikt İl Emniyet Müdürü Goran Pisic, Brçko Distrikt’e bağlı Arizona Ticaret Merkezi Yöneticileri ve Ticaret Merkezi, Brçko Ekonomi Fakültesi Dekanı Srdjan Lalic, Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Vakfı (BİGMEV) Merkezi, Saraybosna ve Brçko’da Türk Ticaret Merkezi için öngörülen özel ve devlete ait lokasyonlar, Brçko’da faaliyet gösteren ticaret erbabı ve yatırımcılarla gerçekleştirilen ziyaretler, toplantılar ve sahada yapılan çalışmalarda, Bosna Hersek ve Brçko’da yatırım, üretim, ticaret, ortak iş imkanlarının araştırılması, her iki ülkenin iş adamları için ortak form düzenlenmesi, tecrübe paylaşımı, sanayi bölgesi oluşturulması, vergisel, istihdam, enerji, teşvik, hibe, AB fonları, lojistik, maliyetler, hammadde tedariki, yatırım teşvikleri konuları üzerinde yoğun ve ayrıntılı çalışmalarda bulundu.