Kayseri OSB doludizgin

Fuarların yerel, ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesinde büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Nursaçan, “20. Yüzyılın ikinci yarsından itibaren dünyada ve ülkemizde hızla yayılmıştır. Türkiye, fuarcılığın en fazla gelişmiş olduğu 6 Avrupa ülkesinden biri olup, 2015 yılında Türkiye'de 27 ilde düzenlenen 419 fuarda 63 bin katılımcıya 3 milyon m2'nin üzerinde alan kiralanmıştır. Kayseri'nin ticari ve sınai potansiyeli göz önüne alındığında, gerçekleştirilmekte olan fuar organizasyonlarının önümüzdeki dönemlerde daha da gelişeceği beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.Fuar merkezinin, Kayseri OSB'de ve bölgede bulunan işletmelerin pazarlama kanallarını ve markalarını geliştirmeleri, ihracata yönelmeleri ve rekabet güçlerini arttırmaları bunların yanı sıra konaklama, yiyecek içecek ve turizm faaliyetleri ile şehir ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Nursaçan açıklamasına şöyle devam etti;“Bu çerçevede; bölgemiz sınırları içerisinde, ilk etapta 30 bin m2, ikinci etapta da 30 bin m2 olmak üzere toplam 60 bin m2 kapalı alan olmak üzere, 150 bin m2 alan üzerinde plan, proje ve sair gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Projeye paydaş ( ortak ) dahil etme konusunda görüşmelere devam edilmektedir.”Gerçekleştirilen toplantının ardından banka Yöneticileri ile birlikte Kayseri OSB tarafından yürütülen mevcut projelerden; OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ( METEM ), planlamaya alınan ve projesi tamamlanan Fuar ve Kongre Merkezi sahası, OSB Merkez Camii, OSB Yeni Camii, OSB yeni hizmet binası, yeni itfaiye binası ve itfaiye filosu, 15 Temmuz Şehit Parkı, Şehitlerimiz Ömer Halisdemir, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay adına yaptırılan 3 ayrı park alanları, çevreci ve örnek olarak bilinen Arıtma Tesisi ile, ülkemizin en büyük projelerinden birisi olarak kabul edilen OSB Güneş Enerji Santrali ( GES ) projesi yerlerinde gezilerek Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından katılımcılara detaylı bilgiler verildi ve OSB’yi tanıtıcı sunum yapıldı.Gezi ve toplantıya, Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve birim amirleri katıldı.Sivil toplum kuruluşları tarafından şehit askerlerimiz anısına düzenlenen "Teröre Karşı Omuz Omuza" yürüyüş ve mitingine yaklaşık 70 bin kişi katıldı.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yöneticileri, çalışanları ve sanayicilerin de katıldığı yürüyüşün yapıldığı Sivas Caddesi'nde kalabalık tarafından sık sık "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganı atıldı.Kayseri OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; "Küresel sistemde ciddi değişimin yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek, daha çok terleyerek, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle, başarıların hep birlikte ve uyum içinde çalışarak mümkün olduğuna inanıyoruz. Dünyaya açılacak yeni markalar için hep birlikte hamleler yapmalıyız.Yine bilindiği üzere; güçlü bildiğimiz ekonomiler sallanıyor, güçlü görülen yapılar tek tek yıkılıyor. Batımızdaki ülkeler ekonomik krizlerle boğuşurken, güneyimizde ve doğumuzdaki ülkelerde siyasal ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Herkesin kendi sorunlarına odaklandığı bu süreçleri yerinde ve zamanında hep birlikte değerlendirmeliyiz.Günümüzde yükselen değerlerden biri de güç bağlantılarıdır.Artık, kendi içime kapanayım, kendi yağımda kavrulayım dönemi bitmiştir. Ülke olarak, yüksek milli gelire sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için ihracatta da önde olmak gerekmektedir. Bu sebeple, Devlet Kurumlarına, STK’lara, her zaman olduğu gibi fedakar ve cefakar yatırımcılarımıza çok iş düşmektedir. Yani, küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamak ayrı bir önem arz etmektedir." dedi.Yoğun bir katılımın gerçekleştiği seminerde Yaman Koç; Dış Ticarette İstihbaratın Önemi ve Dış Ticaretin Püf Noktaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Program soru cevap bölümünün ardından Katılımcı Sertifikalarının dağıtılması ile sonlandı.