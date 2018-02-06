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Kayseri OSB dünyaya açılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, bölgede faaliyet gösteren işletmeler için uygulamaya dönük büyük projelerini tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.

Kayseri OSB dünyaya açılıyor
OSB’de faaliyet gösteren firmaların, ürünlerini 365 gün sergileyebileceği Türk Ticaret Merkezleri (Expo Center ) kurulmasına dair ön çalışmalarda bulunmak üzere Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan’ın başkanlığında, OSB bünyesinde açılan Dış Ticaret Merkezi uzmanlarından oluşan bir heyet, proje üzerinde çalışmalar yapmak, ilgili ve yetkililerle görüşmelerde bulunmak amacıyla Dubai’ye gitti.
Bir bölümü Devlet Destekli olan Türk Ticaret Merkezleri (Expo Center) projesi sayesinde, yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkanlarının beklenen seviyede gerçekleşmesi, hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin sürekli olması, maliyetlerin düşürülmesi, reklam ve tanıtım bilinilirliğinin sağlanması, istihdamın ve ihracatın artırılması hedefleniyor.
Kayseri OSB tarafından söz konusu projenin diğer ülkelerde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İHA

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