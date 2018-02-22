Kayseri OSB’de anket çalışması tamamlandı

Çalışma kapsamında, Kayseri OSB tarafından sanayicilere sunulmakta olan hizmetler, OSB birimlerinin performans değerlendirmesi, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ne mevcut alanlara ilave olarak açılması gereken alanlar, stajyer bulundurulması, sektörel kümelenme, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Endüstriyel Tasarım Merkezi çalışmaları, İtfaiye hizmetleri, Ar-Ge, UR-GE çalışmaları, Devlet hibe, teşvik ve desteklerinden yararlanılması, üniversite sanayi işbirliği, kurum ve kuruluşlarla olan işbirlikleri, sanayicilere sunulmakta olan eğitim, seminer ve toplantılar, Kayseri OSB’nin kısa, orta ve uzun vadeli olarak hedefleyeceği projeler gibi sanayiyi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren önemli konu başlıkları üzerinde detaylı değerlendirmeler yapıldı.



Kayseri OSB Bölge Müdürü ve Yardımcısının da bulunduğu değerlendirme toplantısına, OSB birim yöneticileri ve ilgili danışman firma temsilcileri katıldı.