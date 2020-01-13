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Kayseri OSB’de eğitim ve üretim bir arada

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Özel Kayseri OSB Teknik Kolejini ziyaret ederek, okul faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kayseri OSB’de eğitim ve üretim bir arada
Atölyeler ve derslikleri de ziyaret eden Başkan Nursaçan “ Öğrenirken üretim yapan ve okul harçlıklarını çıkaran öğrencilerimiz, okulu bitince de çok kolay iş buluyor. Meslek liselerinin en önemli görevlerinden bir tanesi de ülkeye katma değer kazandırmaktır. Bu anlamda bakıldığında çok önemlidir. Herkesin bildiği gibi meslek lisesi memleket meselesidir" dedi.

Nursaçan, "Günümüzde gelişmiş devletler eğitime büyük önem vermekte, sahip oldukları kaynakların büyük bir kısmını eğitimde kullanmayı tercih etmektedir. İki başarılı eğitim / öğretim yılı sonunda 2019-2020 yılında 2150 öğrenci mevcuduna ulaşarak Kayseri’nin en büyük Özel Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi olmanın yanı sıra kaliteli bir eğitim anlayışı ile faaliyetlerin devam ettiğini görmek bizleri de gururlandırıyor. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji “İş Garantili Bir Okul” konumundadır. Bu kolejde Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizi yetiştiriyoruz. Mesleki Eğitimde; Anadolu Meslek Programında % 91, Anadolu Teknik Programında % 99 başarı oranlarını yakalayan okulumuz “En Güzel Yatırım İnsana Yapılan Yatırımdır” anlayışıyla atölyeleri birer farika gibi işleyerek öğrencilerine çeşitli alanlarda fırsatlar sunmaktadır” diye konuştu.

Kurumsal

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