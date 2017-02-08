Kayseri OSB’den istihdam seferberliğine destek

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kamu, Odalar, Birlikler, OSB’ler ve ilgili STK’lara yönelik yapılan bu tarihi çağrıya yerli ve milli bir duruşla beklenen şekilde cevap vermek, millet olma bilinci ve ruhu ile hareket etmek, kritik, can alıcı ve doğru hamlelerde bulunmak boynumuzun borcudur. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalarımız başta olmak üzere diğer tüm girişimcilerimizi; Sayın Cumhurbaşkanımızın bu önemli çağrısına beklenenden daha fazla ve olumlu cevap vereceğine olan inancımız da tamdır" ifadesinde bulundu.



Nursaçan, "Tarihe baktığımızda, kamuya karşı sorumluluklarını yerine getirmede, devlet-millet kaynaşmasında, kalkınma hamlelerinin yakalanmasında girişimcilerimizin ne kadar önemli bir rol oynadığı zaten anlaşılacaktır. Vatan ve milletimize olan sevgimizi ancak yatırım, üretim, istihdam, ihracat, bilim, teknoloji ve kalkınmışlık gibi, Dünya ülkelerinin yakalamış olduğu kural, prensip ve kriterlere sahip olmakla elde edileceğine inanıyoruz.



Ülke olarak, yüksek milli gelire sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için her zaman olduğu gibi “ cefakar “ ve “ vefakar “ girişimcilerimize yine önemli görevler düşmektedir."

diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İş Dünyası olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023 hedeflerini gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanmasındaki çalışmalara hız verileceğine, yeni Türkiye’de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinde daha da güçlenerek çıkılacağına gönülden inanıyoruz.



Ne terör, ne bölgesel sorunlar, ne de ülkemizin önünü kesmek isteyen şer odakları, hedeflerimize asla engel olamayacaktır.



Zaman hep birlikte “proaktif “ düşünme ve ona göre hareket etme, alınacak tedbirleri konuşma ve uygulama iradesini ortaya koyma zamanıdır.



Bin yıldan beri gerçek sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik, dayanışma ve medeniyetin hakim olduğu bu topraklarda, vakit kaybetmeksizin yeniden aynı ruhu yaşamalı, yaşatmalı, canlandırmalı ve milli bir görev olarak telakki ettiğimiz “ İstihdam Seferliği “çağrısına bütün girişimcilerimizi davet ediyoruz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür.



Gün, ekonomik kalkınma hamlesine daha sıkı sarılma, yeni büyüme ve başarı hikayelerini yazma günüdür."

İHA

