Kayseri Pancar Kooperatifi Seçimlerine Aday Oldu

Kayseri Şeker Fabrikasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin seçim süreci başlamıştır ve 25 Haziran 2013 Salı günü seçimli genel kurul yapılacaktır. Bu sürece gelinceye kadar 3 Ocak 2011 tarihinden beri yaklaşık 30 aylık sürede yaşananları kısaca hatırlatmak gerekirse, Kayseri Şeker Fabrikasının geçmişinde yaşanan birtakım olumsuz icraatlar sonucu 1 yıllık cirosu boyutunda büyük bir borç batağına girmiş, ödeme gücünü kaybetmiş, kapısına hacizler dayanmış, çiftçisinin, çalışanının, esnafının alacaklarını ödeyemez, vergi, sigorta gibi yasal yükümlülüklerini bile karşılayamaz durumda olan, artık üretim yaptırması ve yapması mümkün olmaktan çıkmış bir kuruluş vardı. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen, sorumluluk üstlenildi, azim cesaret ve kararlılığımız bilgi ve tecrübelerimizle birleştirilerek 2,5 senede her geçen gün daha iyiye gidecek bir şekilde sorunların üstesinden gelindi” diye konuştu.

Kayseri Şeker Fabrikasında görev aldıktan sonra fabrikayı iyi bir konuma getirdiklerini belirten Akay, “Bugün artık her ihtiyaç zamanında karşılanıyor, her türlü borç zamanında ödeniyor, her taahhüt yerine getiriliyor. Kurumsal, finansal disiplin oluşturuldu ve Kayseri Şeker Fabrikası gerek bölgemizde gerekse Türkiye genelinde kendisine yakışır saygın bir kurum, Türkiye genelinde de kendisine yakışır, saygın bir kurum konumuna getirildi. Artık büyük sanayi kuruluşları şeker ihtiyaçlarını doğrudan fabrikamızdan karşılıyor. Çalıştığımız bankalar kredi faizlerini düşürürken diğer bankalar fabrikamızla çalışmak için ısrarlı taleplerini iletiyorlar. Konusunda lider uluslararası kuruluşlar Türkiye’de yatırım yapmak için bizi tercih ediyorlar. İşte bugün bu saygın kurumu gelecekte daha saygın kılmanın ve varlığını sürdürülebilmesinin tarihi bir dönemeç noktasındayız” şeklinde konuştu.

‘Bizler, yönetim olarak seçim kararı verinceye kadar fabrikanın seçim atmosferine sokulmayacağını ilan ettik’ diye Akay, “Seçim kararı verince de çiftçimizle istişare edeceğimizi bildirdik. 31 Mayıs 2013 tarihinde seçim kararı verdikten sonra yetişebildiğimiz kadar gezi düzenleyerek binlerce çiftçimizle istişare ettik ve sonunda kararımızı verdik. Bugüne kadar gösterilen gayretin, çabanın, emeğin boşa gitmemesi için bin bir zorlukla oluşturulan istikrarın bozulmaması ve devam etmesi için hem Kayseri Şeker Fabrikasının, hem çiftçinin hem de çalışanların geleceği için görevi sahiplenmek zorunda olduğumuzu gördük. İşte bu noktada diyoruz ki; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetimine talibiz. Biliyoruz ki gelecek sadece bizimle değil, aziz çiftçilerimizin gönlünde ve elinde şekillenecektir. Aziz çiftçi kardeşim; biz yönetim olarak ağır sorumlulukların altına girmekten korkmadık ve bu işi Allah’a şükürler olsun sizin desteğinizle Allah’ın hikmeti ile yüz akımızla başardık. Sorumluluktan yine kaçmıyoruz. Çiftçimizin büyük ekseriyetini teveccühü ve arzusu doğrultusunda çiftçimize hizmete ve daha büyük başarılara hep birlikte ulaşmaya talibiz. Sende kooperatifine ve fabrikana sahip çıkmak için genel kurula mutlaka katılıp, oyunu kullanmalısın” ifadelerini kullandı.

Çeşitli kişilerin kendileriyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Akay, “Biz şimdiye kadar sahte bir işe hiç dahil olmadık. Hep gerçek hizmete ve doğruluğa talip olduk. Bunda bir yanlışlık arayanlar, Türkiye'de eğer hak aramak gibi bir talepleri varsa ilgili mercilere müracaat ederler. Alabilecekleri bir karar varsa alırlar. Biz hak etmediğimiz bir şeyi istemek gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Bu seçimin Kayseri Şeker Fabrikasına yakışan, bütün çiftçi ve ortaklarımızı kucaklayan bir seçim olması lazım. Elbette göreve talip olmak isteyen insanlar olabilir, bu herkesin hakkıdır. Bu hakka sahip insanların aday olmasında hiçbir sakınca yoktur. Sonuçta tercihi yapacak olan çiftçinin kendisidir. Biz çiftçimizin anlayışına güveniyoruz ve ona hizmet etmekten dolayı şeref duyuyoruz. Bütün çalışma sürecimizde olduğu gibi bize yakışan bir seçimin olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Bir basın mensubunun Kayseri Şeker Fabrikası taşınacak mı? sorusu üzerine Akay, “Kayseri Şeker Fabrikasının taşınması gibi bir durum söz konusu değil. Fabrika içinde yenileme çalışmalarımız yapıldı. Bu kadar harcama taşınacak bir fabrika için yapılır diye düşünmüyorum. Gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

Kayseri Şeker Fabrikasına geldiklerinde 650 milyon TL borç olduğunu belirten Akay, “Bu borcu çevirebilmek için 450 milyon kredi kullandık. Şimdi kullanılan bu kredinin 106 milyon civarı ödendi. Aynı zamanda Boğazlayan Şeker Fabrikasının yapımında kullanılan yurtdışı kredi ki bunun 13,5 milyon Euro anaparası tarafımızdan ödendi. Ayrıca 50 tane TIR'ın 2 taksiti hariç geriye kalanı bizim tarafımızdan ödendi. Yine Gaziantep'de ki fabrikaların borçları bizim tarafımızdan karşılandı. Bu arada gerek bakım gerekse yatırım harcaması olarak 32 milyon para harcandı. Bütün bunların sonucunda çiftçimiz alacaklarını zamanında aldı.

Bugün itibariyle yapılan bu yatırımların neticesinde geçmişe göre 200 milyon seviyesinde borcunda azaldığı ortadadır” şeklinde konuştu.

Seçim kararı alıncaya kadar fabrikayı seçim atmosferine sokmadıklarını söyleyen Akay, “Böyle olduğu zaman bundan hem fabrika hem de çiftçiye yapılan hizmet zarar görür. Biz seçim kararı verdiğimiz zaman çiftçimizin karşısına geçeceğiz diyeceğiz ki; 'arkadaşlar biz size şunca zamandır hizmet diyoruz. Bu hizmetimizden memnun musunuz? değil misiniz? memnunsanız bunun devam etmesini istiyor musunuz?' diye soracağız dedik. Belki Türkiye'de böyle bir uygulama ilk defa yapılıyor. Çiftçinin başlangıçta kabul etmeyeceği bir yola çıkmanın gereği olmadığını düşündük. Hayırlısı ile bu yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah bu yolun sonunda kazanan çiftçi olur” ifadelerini kullandı.