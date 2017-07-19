Kayseri Şeker çalışanlarına ikramiye gibi promosyon

Çalışanları yakından ilgilendiren anlaşmanın açıklaması esnasında; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdulkadir Güneş, Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür Yardımcıları Osman Canıtez, İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı , Şeker-İş Sendikası temsilcileri ve diğer yetkililer de hazır bulundular.

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker Fabrikası, Boğazlıyan Şeker Fabrikası, Panpet, Panpa, Pankent, Lidaş, Kayseri Güneşi, Pandoğa şirketlerinde Sözleşmeli personel, daimi işçi ve muvakkat işçi olarak çalışan ve toplamda 1960 personeli kapsayan üç yıllık, 1450 TL tutarındaki promosyon anlaşmasının çalışanların bütçelerine destek olacağını belirtti.

Kamuda emekli maaşlarına yönelik promosyon anlaşmasının ilgili bankalarla 3 yıllık ortalama 375 TL olduğu dikkate alındığında Kayseri Şeker’in çalışanlarına yönelik olarak yaptığı anlaşmanın önemi daha net şekilde anlaşılarak çalışanlar arasında büyük coşkuya neden oldu.

Kayseri Şeker’in daha önceden de 21 Haziran 2017 tarihinde 27’nci dönem Toplu İş Sözleşmesinde iki yıl için ortalama yüzde 29.5 zam oranı ile hem sektöründe ilk hem de Kayseri Şeker tarihinde bir ilk olarak önem arz etmişti.

Yapılan açıklama sonrasında çalışanlar kendi bütçelerini yakından ilgilendiren ve gelirlerine birer ikramiye gibi katkı sağlayacak olan anlaşmadan dolayı Başkan Akay ve diğer yöneticilere teşekkür ettiler.