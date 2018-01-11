Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi yapıldı

Kayseri Şeker’e ait 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapılan Çiftçi Meclisinde Kampanya süresince elde edilen değerler ve izlenimler Genel Müdür Osman Canıtez ve diğer yetkililer tarafından çiftçilerle paylaşıldı.



13’üncü Çiftçi Meclisi kapanışında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; Çiftçi Meclisinde Çiftçi temsilcilerinin bölgelerinde karşılaştıkları sorunlar ve önerilerini dile getirmelerinden duyduğu memnuniyeti belirterek bir sonraki kampanyanın daha başarılı geçmesi için gösterilen duyarlılıktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.



Başkan Akay ayrıca, Kayseri Şeker ‘in Çiftçisi, çalışanı ve paydaşlarının katkılarıyla elde edilen dekara verimlilik, üretimdeki başarı, yakaladığı kalite ve polar oranları ile Avrupa standartlarının da yakalandığını söyledi.



13. Çiftçi Meclis toplantısına; Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyeleri Av. Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Nizamettin Çatak, Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar, Mustafa Demir, Abdullah Borazan,Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür yardımcıları İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı, Hulusi Yüksel ve diğer yetkililer katıldı.