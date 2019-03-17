Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Şeker'den Amasya Şeker'e ziyaret

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve beraberindeki heyet Amasya Şeker’i ziyaret etti.

Kayseri Şeker'den Amasya Şeker'e ziyaret

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyelerinden Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Turhal Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Burhanettin Türkaslan ve Çiftçi Koordinatörü Salih Yoka ile birlikte Amasya Şeker’i ziyaret etti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaret ile ilgili olarak, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçi ve Yönetim kurulu üyeleri ile görüşmenin yanında, Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğe atanan Cemal Sunulu’ya hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçi ise, "Şeker sektörünün ve Türkiye'nin lokomotifi olan Kayseri Şeker’in yöneticileri ile bir araya gelmekten kıvanç duyduk. Kendileri ile sektördeki uygulamalar ve sektörün geleceği konusunda istişarelerde bulunduk" dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri PancarHüseyin AkayAmasya şeker
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.