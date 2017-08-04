Kayseri Şeker'den hububat ve bakliyat desteği

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada, her yıl yaklaşık on bin çiftçi ile şeker pancarı ekim sözleşmesi yanında hububat ve bakliyat alanlarında da çiftçilere destek sağlandığı bildirildi.

Bu yılki hasat döneminde Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından bin ton sözleşmeli Aydanhanım ve Larende çeşidi Arpa ile Kızıltan91 makarnalık sertifikalı buğday tohumunun üretim ve çiftçilere satışına başlandığı belirtildi.

Ayrıca 2 bin 500 dekar danelik mısır, 3 bin 500 dekar nohut, bin 500 dekar fasulye gibi ürünlerin de sözleşmeli ekimi yapılarak bölgedeki çiftçilerin gelirine katkı sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan, 8 bin tonu Kayseri Şeker Pandoğa Şirketi çiftlik ihtiyacı olmak üzere toplamda 18 bin ton silajlık mısır alımının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

"Boğazlıyan, Şarkışla ve Develi bölgelerinde hububat depolama hizmeti vermekte olan 80 bin ton kapasiteli lisanslı depo hizmeti yanında sözleşmeli tarım ile tarımsal ürünlerde verimliliğin artışı sağlandı. Ayrıca kaliteli ürün elde edilerek çiftçinin gelirine, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlanması kapsamında Kayseri Şeker tarafından başlatılan üretim planlama çalışması ve şeker pancarı tarımı yapılan bölgelerde münavebe yıllarında çiftçilerinin elde ettiği diğer ürünlerin de değerini bulması çiftçiler tarafından takdirle karşılanıyor."

AA

