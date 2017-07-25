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Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 5 bin ton mazot desteği

Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapılan pancar çiftçisinin motorin ihtiyacına Kayseri Şeker’den büyük destek sağlandığı belirtildi.

Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 5 bin ton mazot desteği
Şeker Pancarı tarımının kampanyasının başladığı ekim dönemi olan Nisan ayında ekim için, çapa ve sulama dönemi için ise Temmuz ayında 5 ilde 12 bölge ve 230 köyde Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından motorin tevzi edilmiş olup,
Kayseri Şeker’in önceki yıllarda ton başına bir litre olan mazot desteği 2017-2018 kampanya dönemi için pancar çiftçilerinden gelen yoğun talep üzerine Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği 1.5 litre ve iki seferde verilmeye başlanması, çiftçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.
2017-2018 kampanya döneminin ilk dört ayında pancar çiftçisine yaklaşık 5 bin ton civarında mazot dağıtımının gerçekleştiği belirtildi.
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