Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 5 bin ton mazot desteği

Şeker Pancarı tarımının kampanyasının başladığı ekim dönemi olan Nisan ayında ekim için, çapa ve sulama dönemi için ise Temmuz ayında 5 ilde 12 bölge ve 230 köyde Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından motorin tevzi edilmiş olup,

Kayseri Şeker’in önceki yıllarda ton başına bir litre olan mazot desteği 2017-2018 kampanya dönemi için pancar çiftçilerinden gelen yoğun talep üzerine Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği 1.5 litre ve iki seferde verilmeye başlanması, çiftçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

2017-2018 kampanya döneminin ilk dört ayında pancar çiftçisine yaklaşık 5 bin ton civarında mazot dağıtımının gerçekleştiği belirtildi.