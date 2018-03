KAYSERİ ŞEKER DÜNYAYA AÇILACAK

Biz zamanlar borç batağına girerek iflasın eğişinden dönen Kayseri Şeker Fabrikası, ülke bazında yeniden sayılı kurumlar arasına girmeyi başarırken, dünyada ise kendine yer bulmak için büyük uğraş veriyor.

Kayseri Şeker Fabrikası, Boğazlıyan Şeker Fabrikası ve birçok şirketi bünyesinde barındıran Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin başkanlığına Hüseyin Akay’ın seçilmesiyle yeni bir dönem başladı. Fabrika ve kooperatifi büyük bir borç yüküyle iflasın eğişinden devralan Akay, ekibiyle birlikte başarılı projelere imza atarak kurumu yeniden sektörün parlayan yıldızı haline getirmeyi başardı.

Kayseri Şeker'in 2017-2018 Kampanya dönemi genel değerlendirmesinin yapıldığı koordinasyon toplantısı sonunda açıklama yapan Hüseyin Akay; Kayseri Şeker'in şeker sektörünün lideri konumuna geldiğini belirtti.





“Dünya ile rekabet etmek istiyoruz”

Başkan Hüseyin Akay, şeker sektöründe dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelme hedefinde olduklarını söyledi.

Akay, şeker sektörünün dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesinin yolunun şeker pancarı tarımının, tarladan sofraya kadar olan aşamalarının dünya standartlarına uygun hale gelmesinden geçtiğini bildirdi.

Akay, çiftçilerin Avrupa ve dünya standartlarında üretim başarısını sağlamak amacıyla eğitim desteğini verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde nişasta bazlı şekerin kota harici üretiminin yapılması, yurt dışından kaçak olarak getirilmesi yanında ürün etiketlerinde kullanılan tatlandırıcı ürünlerin belirgin şekilde yazılarak tüketicinin doğru bilgilendirilmesini istiyoruz. Çünkü sağlıkçılar nişasta bazlı şekerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda çeşitli çalışmalar yapmak suretiyle araştırmaları da kamu ile paylaşıyorlar bu nedenle bir tüketici bilinci oluşursa nişasta bazlı şekere bakışın biraz daha farklılaşacağı kanaatindeyim.







AR-GE ÇALIŞMALARI

Ar-Ge çalışmalarına çok önem veren Kayseri Şeker, bölge çiftçisinin sadece pancara değil değişik ürün gruplarına da yatırım yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor.

Kayseri Şeker Ar-Ge birimi tarafından, toprak ıslahı, yeşil gübre, tohumluk yonca, yoncada kükürt uygulama projeleri olmak üzere dördü Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile biri mera ıslah projesi olmak üzere beş proje yürütülüyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Yeditepe Üniversitesi, Erciyes Üniversiteleri ile Kayseri Şeker Ar-Ge birimi tarafından yürütülen projeler şu şekilde:

Toprak Islahı Projesi; 2014 yılında yapılan sözleşme gereği Kayseri Şeker, Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte İncesu Yavaş Mevkiinde 2.742 dekar arazide taş toplama ve sulama borusu döşeme çalışmalarıyla birlikte 10 bin ton çiftlik gübresi kullanılarak ıslah çalışmaları başlatıldı.

Üç yıl hububat ve yem bitkileri ekimi yapılarak ıslah edilen arazide 2018 yılı hasat dönemi için Kayseri Şeker tarafından, 280 dekar tirtikale, 556 dekar yonca, 473 dekar arpa, 30 dekar buğday, 50 dekar korunga, 4 dekar sarımsak ekimi yapıldı.







Islah edilen araziye ayrıca, Erciyes Üniversitesi tarafından da 70 dekar yonca ve 21 dekar tıbbi aromatik bitki ekimi gerçekleştirildi. Bu sayede hem arazi ıslah edildi hem de arazide toprak erozyonu önlendi.

Yeşil Gübre Projesi; Deneme parseli olarak 30 dekar alanda buğday ekimi öncesinde araziye yem bezelyesi, arı otu, adi fiğ ve Ak hardal ön bitki olarak ekilip gelişmesini tamamladığı dönemde toprağa karıştırılarak yeşil gübreleme uygulaması yapıldı.

Amaca uygun olarak ekilen ve derin kökleriyle toprağın alt tabakalarında bulunan bitki besin maddelerini de bünyelerine alan yeşil gübre bitkilerinin özellikle organik madde ve azot kapsamları düşük, fiziksel özellikleri yetersiz topraklara yararları da araştırılıyor.

Tohumluk Yonca Projesi; Kumlu ve killi alanlar yanında genelde sulu alanlarda yetiştirilen soğuk iklime dayanıklı boyu ve ot miktarı yüksek Kayseri tipi yonca çeşidi olarak bilinen Cırgalan Yoncasından 150 dekar arazide ekim yapılmıştır.2018 yılı hasat döneminde yonca tohum ıslahı çalışmalarına hız verilecektir.

Yoncada Kükürt Uygulaması Projesi: Bu proje kapsamında ekim yapılan deneme arazisinde toprağın Ph'ının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Mera Islahı Projesi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Yeditepe Üniversitesi ile Kayseri Şeker'in ortaklaşa yürütülen Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında Yeşilhisar İlçesi Karaağıl Mevkinde 6.307 dekar mera arazisi Kayseri Şeker'in iştiraklerinden olan Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş. hayvancılık tesisinin kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere kiralandı.







KABAK ÇEKİRDEĞİ

Şeker Pancarı sektöründe güçlü kuruluş olan Kayseri Şeker’in Bölge çiftçilerinin ürettiği daneli ürünlerin değerini kazanması için de başlattığı sözleşmeli tarım uygulamalarından çerezlik kabak çekirdeği için Ar-Ge çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'nin Orta Anadolu Bölgesi'ndeki illerde daha yüksek düzeyde yetişen ve ay çekirdeğinden sonra en fazla tüketilen kuruyemişler arasında bulunan çerezlik kabak çekirdeği tarımına son yıllardaki rağbet, tarım sektöründe alternatif ürün olması bakımından önem arz etmeye başladı.

Özellikle Kayseri Şeker'in sözleşmeli pancar ekimi yaptığı bölgelerden Tomarza, Yeşilhisar, Develi ve Gemerek’te çerezlik kabak çekirdeğinin ikinci ya da üçüncü ürün olarak ekimi yapıldığı ve ülke genelinde 300 bin dekar alanda, 40 bin ton üretim miktarı ile yurtiçindeki çerezlik tüketiminin önemli bir bölümünün yine yurt içinden karşılanmakta olduğu açıklandı.

2017-2018 kampanya döneminde Kayseri Şeker tarafından alınan 1100 ton çerezlik kabak çekirdeği karşılığında bölge ekonomisine yaklaşık 15 Milyon TL katkı sağlandığı,2018-2019 kampanya dönemi için ise yaklaşık 8 bin dekar alanda sözleşmeli kabak çekirdeği ekimi yapılarak 2 bin beş yüz ton ürün beklendiği belirtildi.







NOHUT EKİMİ

Şeker Pancarı dışındaki alternatif ürünlerden baklagillerin ekimi ile ilgili olarak Kayseri Pancar Kooperatifi ile sözleşmeli ekim yapmak için çiftçilerden yoğun talep geldi.

Kayseri Pancar Kooperatifi, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Şeker'in iştiraklerinden olan Pan-Pazarlama Şirketi tarafından 2017-2018 kampanya döneminde baklagiller konusunda yapılan başarılı çalışmalar ve çiftçinin sözleşmeli olmasa dahi ürünlerinin gerçek değerinde alınarak pazarlanmasına katkı sağlanması, şeker pancarı dışındaki ürünlerde de çiftçinin sözleşmeli ekim yapmak suretiyle para kazanır hale gelmesi bölgede nohut ve bakliyat ekimine olan ilgiyi de artırdı.







CAM SERADA DOMATES ÜRETİMİ

İşlediği yıllık 3 milyon ton pancarla sektörün lokomotiflerinden biri haline gelen Kayseri Şeker Fabrikası, sadece şeker üretimiyle kalmıyor, pancar işleme sırasında kullanılan sıcak sudan faydalanarak ısıttığı cam serada domates üretimi de yapıyor.

Orta Anadolu çiftçisinin önemli stratejik ürünü şeker pancarını işleyen Kayseri Şeker Fabrikası, farklı alanlarda da ekonomiye katkı sağlıyor.

Fabrika alanına 10 bin metrekarelik cam sera kuran Kayseri Şeker Fabrikası, şeker pancarı işleme sırasında kullanılan sıcak sudan yararlanarak ısıttığı serada kentte tüketilen domatesin önemli bir kısmını üretiyor.

Cam serada Hindistan cevizi liflerinden elde edilen ve içine elementler eklenerek yetiştirilen organik domatesler piyasada "Seramis" markasıyla satılıyor.

Türkiye'de genel olarak dekardan 25 ton hasat yapıldığı zaman verimli sayılırken, burada dekardan 35-40 ton ürün alınıyor.







EKONOMİYE HEP DESTEK TAM DESTEK

Tarımda-Model Besi Çiftliği açıldı

Kayseri Şeker, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı ortaklaşa yatırım ile bölgeye ışık tutacak, Tarımda-Model Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi Projesini hayata geçirdi. Yapımına 2017 yılı Haziran ayında başlanan ve 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan 2500 büyükbaş hayvan kapasiteli Pınarbaşı-Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinin 16 Aralık 2017 günü açılışı yapıldı.

Açılış törenine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Bakanlık temsilcileri, İl Protokolü, Kayseri, Yozgat ve Sivas İllerinde Kayseri Şeker’e bağlı 12 Bölgedeki İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, Kayseri Pancar Kooperatifi ile Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanlar ve yaklaşık Üç bin çiftçi katıldı.

Bakan Özhaseki’den övgü

Törende konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yakalanan başarıdan şu övgü dolu sözlerle bahsetmişti:

“Türkiye'de sistem belli. Belediyeler ve siyaset içinde de belli. İyi bir adam getirirsiniz orayı ihya eder. Başka birini getirirsiniz orayı mahveder. Belediyede göreve geldik borç batağındaydı şimdi yatırımlar yapar hale geldi. Şeker Fabrikası da 5-6 sene öncesine kadar borç batağındaydı. 600 milyon lira civarında borcu vardı, maaş ödeyemiyorlardı. Şimdi ise açığa çıktı, parası var, pulu var. Yapılan güzel yatırımlar var. Allah yolunuzu açık etsin. Burada hepinizin duası var. Her şey sizin için yapılıyor. Allah rızası için yola çıkıldığında Allah yardımcı oluyor. Bizler bu milletin evlatlarıyız, bu milletin değerlerini taşıyoruz. Hizmet için buradayız ve sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz. Cenabıhak Siz inanıyorsanız güçlüsünüzdür diyor, biz inanıyoruz güçlü olacağız, bundan sonra da. Bir taraftan da bu tür yatırımlarla Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız.”







REKORLARIN ÖNCÜSÜ

107 günde 2 milyon 835 bin ton pancar işlendi

Kayseri Şeker Fabrikası 2017-2018 Kampanya döneminde 107 gün çalışarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Söz konusu zaman diliminde Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında kampanya döneminde toplam 2 Milyon 835 bin ton şeker pancarı işlenerek 400 bin ton şeker, 650 bin ton yaş küspe, 16.463 ton kuru küspe,120 bin ton melas üretimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda istihdam seferberliğinde İl birincisi olan Kayseri Şeker'in 2017-2018 kampanya döneminin rekorlar yılı olarak ilan edildi.







“Allah razı olsun“

Çiftçilere seslenen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "107 gün süren bir kampanyayı daha hayırlısı ile sonuçlandırmayı nasip ettiği ve bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için Cenab-ı Allaha şükrediyorum. Fabrikalarımızda işlerin daha başarılı bir şekilde yürümesi, şirketin gücünün en doğru şekilde değerlendirilmesi için, elinden gelen bütün gayreti gösteren samimiyetle işe sahip çıkan herkese şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum ellerinize sağlık Allah razı olsun" dedi.







Başkan Akay: 2017 yılı rekorlarla geçti

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 2017 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde “Bizim için rekorlarla dolu bir yıl oldu. İnşallah 2018’de de devam edeceğiz” dedi.

2017 yılı içerisinde 2 milyon 876 bin ton net pancar işlendiğini belirten Başkan Akay; "Boğazlıyan fabrikamız açıldıktan sonra uzun yıllardır ilk defa kampanya süresi 105 gün oldu, Kayseri'nin de 108 gün civarında olacak. Bu kampanya döneminde 2 milyon 876 bin ton net pancar işlendi. Kayseri Şeker'in işleme faaliyeti halen devam ediyor ama sonuçta rakamları aşağı yukarı biliyoruz. 402 bin ton civarında şeker üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Kayseri Şeker tarihinde ilk defa bu kadar şeker üretmiş oluyor. Gerek istihdam açısından bir rekor, gerek pancar üretimi açısından bir rekor ve şeker üretimi açısından da rekorları hep beraber yaşamış olduk. Bu yönüyle bakıldığı zaman gerçekten gurur verici bir tablo söz konusudur. Kayseri Şeker Fabrikası şeker satışıyla ilgili sorunlara rağmen çalışanların, beraber alışveriş yaptığı firmaların, iş ortaklarının ve çiftçisinin ihtiyaçlarını hiçbir gün aksatmadan yerine getirdi. Bu da, Kayseri Şeker'in gücünün bir ifadesidir. Aralık ayının 27 ve 28'inde 2 gün içerisinde 240 milyon TL pancar bedelinden kalan miktarı ödedik. Geçen sene de yine Aralık'ın son haftasında bunu yapmıştık. Bu ödemeler bizden önce Nisan ayının sonunda ve Mayıs ayına taştığı oluyordu. Biz bunu geldiğimizden bu tarafa peyderpey her sene 1 ay öncesine çekmek suretiyle çiftçi lehine uygulamaya çalıştık. Şimdi de Aralık ayının son haftasında ödemeyi gelenek hale getirdik. Bundan sonra inşallah böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.







"Pancar bedelini ilk biz açıkladık"

Çiftçilerin lehine önemli kararlar aldıklarını belirten Akay, Türkiye'de pancar bedelini açıklayan ilk fabrika olduklarını kaydederek, "Biz pancar bedelimizi de ilan ettik ve aynı zamanda parasını da ödedik. Pancar bedelini taban fiyatı olarak A kotası 220 TL olarak belirlendi ama bütün ilaveleri üzerine koyduğumuz zaman 300 TL'ye yaklaşan bir rakama tekabül ediyor. Bu da Türkiye'de kesinlikle ulaşabilecek bir rakam değil. Ulaşabilen olursa da helal olsun, biz en azından örnek olduk diye gurur duyarız. Biz çiftçimizle bu kadar pancar üretiyoruz ama bunun 624 bin tonu C pancarına girdi. Türk Şeker C pancarına tonda 115 TL fiyat uygularken, biz bunu 150 TL olarak belirledik. Bu fiyatın üzerine prim, nakliye ve küspesini de eklediğimiz zaman C pancarının fiyatı yaklaşık 190 TL'ye tekabül ediyor. Bu da neredeyse diğer şeker fabrikalarının A pancarına uyguladıkları fiyata denk geliyor. Biz çiftçimiz mağdur olmasın diye bu tür önemli kararlar alıyoruz ve uyguluyoruz. Bütün bu rakamlar 2017 yılının rakamları ve bunların hepsi rekor ifade eden rakamlardır" diye konuştu.







Elde edilen başarının kolay olmadığının altını çizen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Akay, "Bu başarı kolay elde edilmiş bir başarı değildir. Kayseri Şeker Fabrikası 7 sene önce iflastayken her sene üzerine ilaveler koyarak başarılı sonuçlar elde etmiş ve bu başarıları da her sene artırarak böyle bir noktaya geldi. Sektörümüzün büyüklüğünü kotalar belirliyor. Kotamız o kadar olmadığı için sektörün en büyük kuruluşu değiliz ama sektörün en güçlü kuruluşuyuz. Bu iddiadayız. Sadece kendi çiftçimiz açısından değil, bütün Türkiye'deki şeker sektörü ve pancar çiftçisinin geleceği açısından önemli hizmetler yapmaya çalışıyoruz" dedi.







"Fabrikamıza 3 yıl denetimsizlik raporu verildi"

Başkan Akay, "Uluslararası kuruluşların Türkiye'deki şubeleri şeker ihtiyaçlarını bizden karşılıyorlar. Bunlar da fabrikamızda denetimler yapıyorlar. En son uluslararası büyük bir kuruluş 2 fabrikamıza da 3 yıl denetimsizlik raporu verdi. Bunun Türkiye'de ve Avrupa'da örneği olmadığını kendileri söylüyorlar. Ne kadar kaliteli, doğru ve nitelikli iş yaptığımızın bir ifadesidir. Buna aynı şekilde devam edeceğiz ve bu da bize yeni ve daha kalıcı müşteriler getirmesini ümit ediyoruz. Biz Kayseri Şeker olarak kotalardaki gelişmeler istikametinde daha fazla üretim yapma arzusundayız" dedi.

