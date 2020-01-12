Kayseri Şeker'e olan güven her geçen gün artıyor Kayseri Şeker’in son yıllarda yakaladığı başarı grafiği ve sektördeki hacminin giderek büyümesi, ülke içi ve dışındaki firmaların olduğu kadar, Ülke’deki köklü bankaların da dikkatini çekmeye başladı. İlk olarak Finansbank Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu ve beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri Şeker’in bölge ve Ülke ekonomisine katkıları nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Başkan Akay ise Kayseri Şeker’in her geçen gün, daha emin adımlar ile kendisini geleceğe hazırladığını ifade ederek, şirketin büyüyen ekonomisinin, Kayseri Şeker’in iç ve dış pazardaki aktif rolü ve sektöre rehberlik etme anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydetti.

12 Ocak 2020 Pazar 15:16