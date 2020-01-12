Kayseri Şeker'e olan güven her geçen gün artıyor

Vakıfbank’tan Başkan Akay’a üst düzey ziyaret
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Kobi Bankacılığı Başkanı Tevfik Erpek, Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Satış Koordinasyon Müdürü Yıldıray Çınar ile Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihad Akyol, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çelebi, Kayseri Şeker’in son yıllardaki başarısından ve İç Anadolu tarımı ile şeker sektörüne sağladığı büyük katkılardan dolayı Başkan Akay’ı tebrik etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise Vakıfbank’ın çok köklü ve başarılı bir banka olduğunu ifade ederek, yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Denizbank heyeti Kayseri Şeker’de
Günün diğer ziyaretçileri ise Denizbank’tan oldu. Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin ve Tarım Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Özgür İnan, Başkan Akay’la makamında bir araya gelerek, tarım, üretim ve Kayseri Şeker hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Genel Müdür Osman Canıtez’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Kayseri Şeker’in güçlenen kurumsal yapısı ile birlikte sektörde çok önemli bir noktaya geldiğini ifade etti. Başkan Akay ise Kayseri Şeker’in sektöre rehberlik edici çok önemli projelere imza attığını kaydederek, üreticinin güçlü olması ve onlara layık olduğu değerin verilmesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini ifade etti.
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Kobi Bankacılığı Başkanı Tevfik Erpek, Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Satış Koordinasyon Müdürü Yıldıray Çınar ile Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihad Akyol, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çelebi, Kayseri Şeker’in son yıllardaki başarısından ve İç Anadolu tarımı ile şeker sektörüne sağladığı büyük katkılardan dolayı Başkan Akay’ı tebrik etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise Vakıfbank’ın çok köklü ve başarılı bir banka olduğunu ifade ederek, yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Denizbank heyeti Kayseri Şeker’de
Günün diğer ziyaretçileri ise Denizbank’tan oldu. Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin ve Tarım Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Özgür İnan, Başkan Akay’la makamında bir araya gelerek, tarım, üretim ve Kayseri Şeker hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Genel Müdür Osman Canıtez’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Kayseri Şeker’in güçlenen kurumsal yapısı ile birlikte sektörde çok önemli bir noktaya geldiğini ifade etti. Başkan Akay ise Kayseri Şeker’in sektöre rehberlik edici çok önemli projelere imza attığını kaydederek, üreticinin güçlü olması ve onlara layık olduğu değerin verilmesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini ifade etti.
Kurumsal