Kayseri Şeker'in kışlık domateslerinin hasadına başlandı

Hindistan cevizi liflerinden elde edilen ve içine elementler eklenerek organik besleyici değere sahip olan, Kokopit (Cocopeat) kullanılarak Kayseri Şeker’e ait topraksız serada yetiştirilen kışlık domateslerin dikiminden 80 gün sonra ilk hasadı yapıldı.

Tozlaşma işleminin doğal yöntemlerden olan Bombus arıları kullanılarak üretimin yapıldığı Kayseri Şeker’in serasındaki domates fideleri 13-14 metre uzayabiliyor. Serada, domates fidelerinin dikimden hasada kadar yapılan tüm uygulamalar ve üretim aşamalarında hijyen kurallarına azami derecede uyularak, elde edilen domatesler tüketiciye sunuluyor.

Kayseri Şeker’e ait Seramis markası ile tüketicilerle buluşan topraksız ortamda yetişen kışlık domates üretimi yapılırken seranın ortam ısısını elde etmede fabrikanın atık enerjisinin kullanılması suretiyle ayrıca bir katma değer oluşturulduğu belirtildi.

2017-2018 kampanya döneminde 80 gün önce dikimi yapılan 30 bin sertifikalı domates fidesinden yaklaşık 400 ton civarında domates hasat edilmesi hedefleniyor.