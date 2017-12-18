Kayseri Şeker iştiraklerinde toplu sözleşme sevinci

İmza töreninde; Şeker -İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay ile birlikte, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Pandoğa İşletme müdürü Cemal Sunulu, Pankent Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Doğanlı, Pankent İşletme Müdürü Mustafa Çakmak, Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Şeker-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer de hazır bulundular.

Toplu İş sözleşmesine Şeker -İş Sendikası adına Genel Başkan İsa Gök ve Kayseri Şeker adına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay imza attılar.

Tören esnasında konuşan Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök; "Kayseri Şeker Fabrikası çalışanları ile ilgili olarak imzalamış olduğumuz Toplu İş sözleşmesinden sonra her iki şirketimizde işçi arkadaşlarımızı, çalışanları memnun edecek fevkalade bir toplu sözleşmeyi imzalamaktayız. Bu toplu sözleşmenin başlangıcından bitişine kadar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmemizin imzalanması esnasında bize en büyük yardımı yapan Kayseri Pancar Kooperatifimizin çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a bir defa daha teşekkür ediyorum. Gerçekten çalışanlarla ilgili en ufak bir tereddüt olmayan verilen her şeyin üretime döneceğine inanan ve işçisine bu kadar güvenen bir başkanla böyle bir toplu sözleşmeyi imzalamaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Kayseri’ye geldiğim zaman toplu sözleşmeleri imza attığımız zaman çok büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum" dedi.

Gök ayrıca; Kayseri Şeker ile ilgili olarak da görüşlerini şöyle aktardı; "Bu şirketlerin varlığını çok önemsiyoruz. Kayseri Şeker Fabrikamızın yaptığı her yatırımı önemsiyoruz. Çünkü Kayseri’ye ve Ülkemize ekmek ve aş olarak dönüyor. Bundan iyi hizmet olmaz diye düşünüyorum. Milletimizin işverenleri daha da fazlalaşsın. İnsanlara hizmet etmek anlayışıyla ekmeğimizi ne kadar bölüşürsek, ne kadar paylaşırsak, sosyal adaleti ne kadar yükseğe çıkarırsak daha mutlu bir ülke daha refah bir ülke olur diye düşünüyorum"

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay Toplu iş sözleşmesi esnasında yaptığı konuşmada; "Bu gün aslında gerçekten bir mutluluğu yaşıyoruz. Sabahın bu saatlerinde. Şeker İş Sendikasıyla, Kayseri Şeker Fabrikasının şirketleri olan Pankent ve Pandoğa’nın toplu sözleşme görüşmelerini sonuçlandırıyoruz. Öncelikle bütün çalışanlarımıza fabrikamıza ve sendikamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Akay, "Bizim prensibimiz belli her yaptığımız işte gerçekten örnek olabilmek bilindiği gibi Kayseri Şeker Fabrikasının toplu sözleşme görüşmesini bir an önce sonuçlandırmak istedik ve sonuçlandırdık. Türkiye’deki diğer fabrikalara da Şeker Fabrikalarının çalışanlarına da emsal teşkil etsin. Onlarda Kayseri Şeker Fabrikasının çalışanlarına sağlamı olduğu imkânlara bir nebze kavuşabilsinler anlayışı içinde hareket etmiştik" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Şimdi tabi kendi şirketlerimiz açısından da benzer bir yaklaşım sergiliyoruz. Kayseri Şeker Fabrikasının Şirketlerinin çalışanları da Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarının haklarına kavuşması temel prensibimizdir. Bu çerçevede onlara, bu anlayış içerisinde gereken uygulamalar yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Tabi şirketlerin kendi imkânlarının da bu konuda dikkate alınması da gerekiyor. Bütün her şey bire bir aynı olması bir anda mümkün olmayabilir. Bunu çalışanlarımızın anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Ama bu konuda gerek sendika yöneticileri, gerekse şirketimizin yöneticileri anlayış birliği içerisinde ve bu birlikteliğin mutlaka sağlanması kanaatindeyiz.

Özellikle çalışanlarımızın mutlu olması bizim açımızdan çok önemlidir. Mutlu insanların çalıştığı bir şirkette başarı sağlamak daha kolay oluyor. İnsanların şirketine güvendiği gelecek endişesi yaşamadığı ortamda daha verimli sonuçlar elde ediliyor. Onun için bu manada da Kayseri Şeker’in örnek bir kuruluş olma iddiası var. Arkadaşlarımız ve yöneticilerimizde bu gayret içerisindeler. Biliyoruz ki Kayseri Şekerin bütün çalışanları mutlu bir ortamda en verimli sonuçları elde ediyorlar. İnanıyorum ki bu toplu sözleşmeyle birlikte şirket çalışanlarımıza da gerek Pankent’in Gerek Pandoğa’nın şirket çalışanları da aynı mutluluğu yaşayacak, aynı performansı ortaya koyacak ve işimizi daha fazla geliştireceğiz ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız. Daha fazla çalışma ihtiyacı duyan, ihtiyaç sahibi olana iş ve ekmek kapısı olacağız. Bu anlayış içerisinde işlerimizin de başarıyla devam edeceğine inanıyorum. Bu toplu sözleşmesinin hayırlar getirmesini diliyorum"

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı da Pankent ve Pandoğa şirketlerindeki çalışanları kapsayan sözleşmenin neticelenmesinde emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür etti.