Türk Şeker Kurumu’nun 06.12.2012 tarihli toplantısında alınan karar ve 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 3. Maddesi’ne göre belirlenen kota ile Kayseri Şeker Fabrikası’nın 297 bin 200 olan 2012-2013 yılı kampanya dönemi A kotası, 2013-2014 pazarlama yılı için 306 bin 200 tona yükseltildi. 2012-2013 yılı kampanya dönemi içerisinde mevcut A kotasının yüzde 4’ü olarak belirlenen ve 11 bin 888 tona tekabül eden B kotası ise; 2013-2014 pazarlama yılı içerisinde mevcut A kotasının yüzde 3’ü olarak belirlenerek; 9 bin 190 tona indirildi. Böylece, 2012-2013 kampanya dönemi için Türk Şeker Kurumu tarafından şirkete verilen 309 bin 088 tonluk A ve B kotası miktarı, 2013-2014 kampanya dönemi için 315 bin 390 tona yükseltildi. Yükseltilen A ve B toplam kotasının şirketin bugünkü satış rakamlarına göre mali değeri; 13 milyon Lira’nın üzerinde olacağı belirlendi.
Kayseri Şeker Kotasını Arttırdı
Kayseri Şeker Fabrikası, 2013-2014 kampanya yılı boyunca üreteceği şeker kotası miktarını net 6 bin 300 ton arttırarak; A ve B Kotası toplamını 309 bin 088’den, 315 bin 390 Ton’a yükseltti. Artışın değeri 13 milyon lira civarında.
12 Aralık 2012 Çarşamba 15:13
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