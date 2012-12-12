Kayseri Şeker Kotasını Arttırdı

Türk Şeker Kurumu’nun 06.12.2012 tarihli toplantısında alınan karar ve 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 3. Maddesi’ne göre belirlenen kota ile Kayseri Şeker Fabrikası’nın 297 bin 200 olan 2012-2013 yılı kampanya dönemi A kotası, 2013-2014 pazarlama yılı için 306 bin 200 tona yükseltildi. 2012-2013 yılı kampanya dönemi içerisinde mevcut A kotasının yüzde 4’ü olarak belirlenen ve 11 bin 888 tona tekabül eden B kotası ise; 2013-2014 pazarlama yılı içerisinde mevcut A kotasının yüzde 3’ü olarak belirlenerek; 9 bin 190 tona indirildi. Böylece, 2012-2013 kampanya dönemi için Türk Şeker Kurumu tarafından şirkete verilen 309 bin 088 tonluk A ve B kotası miktarı, 2013-2014 kampanya dönemi için 315 bin 390 tona yükseltildi. Yükseltilen A ve B toplam kotasının şirketin bugünkü satış rakamlarına göre mali değeri; 13 milyon Lira’nın üzerinde olacağı belirlendi.

