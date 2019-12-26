Kayseri Şeker, pancar bedellerini ödemeye başladı

Kayseri Şeker 2019 -2020 kampanya dönemi pancar bedellerini çiftçiye ödemeye başladı.30 Aralık’ta sona erecek ödemelerin ilk gününde Bünyan, Develi, Pınarbaşı ve Çandır bölge çiftçilerinin pancar bedelleri ödendi.

Bünyan’da çiftçilerin sevincine ve coşkusuna ortak olan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ‘Bugün bizim için mutluluk günü’ diyerek şu görüşlere yer verdi:

“Bugün bizim için mutluluk günlerimizin den bir gün. Çiftçimizin bu soğuk günde gönlünü şenlendiriyoruz işin doğrusu. Alın terinin karşılığını helal kazançlarının karşılığını neredeyse alın teri kurumadan ödüyoruz. Daha Kayseri Şeker Fabrikası kampanyasını bitireli 2 gün oldu. Turhal Fabrikamızda kampanya devam ediyor. Böyle bir kampanyanın devam ettiği bir ortamda, pancar bedelini ödeme gücünü sadece Kayseri Şeker Fabrikası gösteriyor. Bu mutluluğu çiftçimizle beraber yaşıyoruz, bunu yaşamaya geldik. Allah ağız tadı ile harcamayı nasip etsin, güzellik içerisinde bereketli eylesin inşallah. Tekrarını da inşallah ağız tadı ile nasip etsin inşallah onu temenni ediyorum. Turhal Şeker Fabrikamız içinde 15 Ocak da inşallah bu ödemeyi gerçekleştireceğiz. Onlara da bu mutluluğu yaşatacağız hayırlı uğurlu olsun diliyorum.”







Çiftçilerin mutluluğunu Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile birlikte paylaşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, “Bugün Bünyan için çok mutlu bir gün. Bu mutlulukta da özellikle göreve geldiği günden beri Kayseri’nin gururu olan Kayseri Pancar Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Bey’e bütün çiftçi kardeşlerimin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bölgemiz bir tarım ilçesi en büyük katkıyı yapanda Kayseri Şeker’dir. Bugün bu çiftçi kardeşlerimizin mutluluklarını gözlerinden okuyoruz. Emeklerinin karşılığını hem de 5 ay daha önce almaları, göreve geldiği günden beri Hüseyin Bey’in bunu özellikle bir istikrar haline getirip geleneksek hale getirmesi ve Kayseri Şeker’in ne kadar güçlü bir şekilde durduğunun göstergesidir. Huzurunuzda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün çiftçi kardeşlerime de hayırlı olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pancar bedellerini almanın sevincini yaşayan Bünyan Bölge çiftçileri de Başkan Hüseyin Akay ve yönetimine teşekkür etti. Çiftçiler alnımızın teri kurumadan, paraya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu kış günü hem cebimiz hem de gönlümüz şenlendi. Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Kendisinden çok memnunuz dediler.

