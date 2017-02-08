Kayseri Şeker Pancar Çiftçisi Döviz Dalgalanmalarından Etkilenmeyecek

Kayseri Şeker tarafından yapılan açıklamada çiftçinin ihtiyacı olan gübrenin, Pancar Kooperatifleri Birliği(Pankobirlik) aracılığı ile temin edildiği, bu zaman dışında da gübre sözleşmesi yapılamadığı belirtildi.

Kayseri şeker tarafından çiftçilere teslim edilmeye başlanan taban ve üst gübrelerinin bedellerinin 2017 yılı pancar bedellerinin ödenme döneminde kesilmek üzere çiftçiye adresinde teslimine başlandığı açıklandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker’e bağlı olarak sözleşmeli pancar ekimi yapılan 12 bölgede 63.Kampanya için Ocak, şubat ve mart aylarında çiftçiye teslim edilecek 22.000 ton taban gübresi ve şubat, mart, nisan aylarında teslim edilecek 22.500 ton üst gübresi olmak üzere toplam 44.500 ton gübrenin dağıtımına başlandığını belirtti.

Başkan Akay; . Kompoze gübre fiyatının çiftçiye 1.550 TL/TON, Amonyum Sülfat gübrenin ise 720 TL/TON üzerinden işlem göreceğini ve gübre bedellerinin çiftçilerden hasat dönemi sonunda tahsil edileceğini belirtti.

Gübrelerin zamanından evvel teslim edildiğini belirten çiftçiler, bu uygulamanın çiftçinin işini kolaylaştırdığını belirterek yöneticilere teşekkür ettiler.



İHA