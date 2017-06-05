Kayseri Şeker pancar çiftçisine çapa avansı verdi

63’üncü kampanya döneminde 514 bin dekar arazide pancar ekimi yaptırarak bir rekora daha imza atılan Kayseri Şeker'de Pancar çiftçisine 18 TL ton olarak yaklaşık 9 bin 818 çiftçiye toplamda 41 Milyon TL çapa avansı dağıtımı yapıldı.

Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bin 818 çiftçiye, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına ilgiyi artırıyor.

Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerindeki çiftçiler çapa avansının 18 TL/ton olarak verilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Çiftçimizi namerde muhtaç etmeyiz”

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuyla ilgili açıklamasında, “Çapanın yapıldığı dönemde ödeme yapılmak suretiyle, pancar tarlalarında çalışan işçilerin alın terinin kurumadan ücretlerinin ödenmesi açısından bu uygulamaya özen gösteriyoruz. Bu dönemde yapılan ödemeler çiftçimiz için bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir” ifadelerini kullandı.