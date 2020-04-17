Kayseri Şeker 'Pandoğa' ile bir ilke imza attı Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi Şirketi bir ilke imza atarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri’de “Ari İşletme Belgesi” almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.

17 Nisan 2020 Cuma 15:28