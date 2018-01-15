Kayseri Şeker, sektörünün lideri konumuna geldi

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının kampanya döneminin sona ermesinin ardından genel bir değerlendirme yapmak üzere düzenlenen koordinasyon toplantısında; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü, Kayseri Şeker’e bağlı İştiraklerin Müdürleri, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının idarecileri bir araya gelerek kampanyada yapılan çalışmalar ve 2018-2019 kampanya döneminde yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdiler.

Kayseri Şeker Koordinasyon toplantısı sonunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri Şeker’in başarısı sadece Kayseri Şeker açısından değil, şirketimizin geleceği açısından değil, şeker sektörünün geleceği açısından da önemlidir. Bizim başarılı olmaya ihtiyacımız var. O nedenle 2017-2018 kampanya dönemindeki Randevulu söküm ve tesellüm uygulaması yanında diğer çalışmalarımız hakkında da değerlendirme imkanı bulduk. Özellikle randevu sistemi konusundaki başarının ne kadar önemli bir husus olduğunu hep beraber gördük. 2018-2019 kampanya döneminde bu hususu daha önemli şekilde değerlendirerek uygulamaya çalışacağız" dedi.

Başkan Akay sözlerini söyle sürdürdü:

"Coğrafi şartlar ve iklim değişiklikleri nedeniyle yağış azlığı yaşanan bölgelerde üretimin artışına katkı sağlayan damla sulama sisteminin bölgemizde yaygınlaştırılması gerektiğini ve aynı zamanda bu konunun Ülkemizdeki Şeker sektörünün geleceği açısından da çok önem arz ettiğini düşünüyorum.

Ayrıca, Küresel ısınma, yağışların azalması, İç Anadolu’daki kuraklık yaşanması gibi konular yanında bazı kurum ve kuruluşların yöneticilerinin şeker pancarına olan bakışları da değerlendirildiğinde şeker pancarı tarımı ve Şeker pancarı çiftçisinin geleceği açısından bizim yaptığımız ve yapacağımız uygulamaların önemli bir adım olacağına inanıyorum. Belki Türkiye’de bu manada örnek teşkil edecek bir iş de yapmış oluruz dedi.

Başkan Akay konuşmasının sonunda, Biz bu sorumluluk duygusu, bu anlayış ve bu ciddiyetle, disiplin içerisinde vakarla, şımarıklığa düşmeden işimizi sürdürerek, Şeker sektörün belki en büyüğü değil ama sektörün lideri olacağımıza inanıyoruz."