KAYSERi ŞEKER TÜRKiYE DEVLERi ARASINA GiRDi

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Kayseri Şeker'in Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde bulunan hissesinin yüzde 10'unun Varlık Fonu'na devredilmesi ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akay, bu olumlu gelişmenin Kayseri Şeker'in itibarının, devlet tarafından tescillenmiş olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Akay, "Türkiye'deki en önemli ve en değerli şirketlerdeki devlet hisseleri Varlık Fonu'na devredilmiştir. Kayseri Şeker'in Türkiye'nin en değerli kuruluşları arasında isminin geçiyor olması Kayseri Şeker'in ne kadar itibarlı bir kuruluş olduğunun ifadesidir. Özelleştirme İdaresi kapsamında bulunan bir çok kuruluşun hiçbirisiyle ilgili karar verilmezken, öncelikli olarak Kayseri Şeker'deki yüzde 10'luk hissesinin devredilmiş olması Kayseri Şeker çiftçisini, çalışanını ve yönetimini memnun etmiştir" dedi.

'GÜÇ VE İTİBAR KAZANDIRDI'

Akay "Konuya Kayseri Şeker'i nasıl etkiledi diye bakacak olursak Kayseri Şeker'in itibarının, değerinin devlet tarafından tescil edilmesi bizim itibarımızı daha fazla artırmıştır. Biz her seferinde Kayseri Şeker'in yüksek kar sağlayan, vergi rekortmeni olan, çiftçisine fazla kazandıran, en kısa zamanda pancar bedelini ödeyen bir şirket konumuna geldiğini ifade ediyoruz. Bu uygulamalar bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Devletin bu kuruma bu kadar güveniyor olması burada yönetim kurulunda olan insanlarla birlikte bütün çalışanları ve çiftçileri daha fazla motive edeceği anlamına geliyor. Bunun şirketimize daha da güç ve itibar kazandıracağını düşünüyoruz. İşin doğrusu bu uygulamadan memnuniyet duyduk" görüşünü dile getirdi. Başkan Akay şöyle devam etti: "7 Eylül 2010'da tüm mal varlığı üzerine ipotek konulan Kayseri Şeker'in 2011'de 35 milyon zararla devralınması sonrasında uygulanan mali disiplin ve yönetim başarısı neticesinde beş yılda faizleri ile birlikte 703 milyon TL borcu ödenerek mal varlıkları üzerine konulan ipoteklerden kurtulmayı başarmıştır. Bu olumlu gelişme, Kayseri Şeker'in finans ve ekonomi çevrelerindeki kredi puanını artırarak, fabrika ve çiftçisine kefilsiz kredi verilebilecek hale gelmesi yanında cirosu milyar bandına ulaşarak devler ligine girmesine de katkı sağlamıştır. Ayrıca; öz kaynak kullanımında yüzde 90 oranına yükselen Kayseri Şeker Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında karlılıkta 38'inci sırada yer alarak Kayseri'nin ve sektörün gururu oldu." Akay "2017 yılı Şubat ayında ise Kayseri Şeker'deki Özelleştirme İdaresi hisselerinin Varlık Fonu'na devredilmesi, Varlık Fonu'na hisseleri devredilen ülkemizin dev kuruluşları arasında ilk sıralarda yer alması Kayseri Şeker'in son 6 yılda nereden nereye geldiğinin devlet tarafından tescili anlamına geliyor. Aynı zamanda bu gelişmenin şirketin faaliyetlerinin denetimine de katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

5 YILDA 6 KAT DEĞER KAZANDI

Akay "5 yıl önce borç batağı içinde aldığımız fabrika 5 yılda değerini altıya katladı. Varlık Fonu'na devredilen yüzde 10'luk hisse de bunu gösteriyor. İtibarımız ve değerimiz daha da arttı. 5 yıl önce 500-550 milyon TL değer biçilen fabrikaya şimdi Halk Bank'in ilgili ekibi 3 milyar TL değer biçti. Yani 5 yılda neredeyse 6 kat arttı değeri. Burada asıl kazanan ve değeri karşılığını bulan çiftçimizin alın teridir" dedi.

Stick Şeker'de hedef büyüdü

Kayseri Şeker tarafından üretilen paketli şekerin pazarlanması amacı ile kurulan Pan Pazarlama şirketi, 2017 yılı için stick şekerdeki hedefini 100 milyon adet olarak belirledi. Kayseri ve civarında pancar ekimi yapılan 12 bölgede kamu kurumlarından yoğun talep geldiği belirtildi.



kaynak: sabah.com.tr