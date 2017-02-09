Kayseri Şeker Türkiye devleri arasında

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlar olarak biliniyor. Ülkemizin de büyümesini hızlandırmak amacıyla 26 Ağustos 2016 tarihinde kurulan Varlık Fonu Türkiye'nin en büyük, en itibarlı kamu şirketlerinin hisselerini bünyesine kattı.

Varlık Fonu, otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü, havalimanı ve nükleer santral gibi dev projelere kamu borcunu arttırmadan finansman sağlayacak. Fonun Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesini hızlandırmasının yanında, bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolünü de azaltması ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde piyasalarda istikrarı sağlayıcı bir rol üstlenmesi de hedeflendiği belirtiliyor.

Kanun Hükmünde Kararname ile Ziraat Bankası, Botaş, TPAO, Borsa İstanbul, PTT, Halk Bank, Turksat, Türk Telekom, THY, Çaykur ile Kayseri Şeker'in Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde bulunan hissesinin yüzde 10’u Varlık Fonu'na devredildi.

Kayseri Şeker’in Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde bulunan hissesinin yüzde 10 unun varlık Fonuna devredilmesi ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bu olumlu gelişmenin Kayseri Şeker'in itibarının, devlet tarafından tescillenmiş olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Akay, "Türkiye'deki en önemli ve en değerli şirketlerdeki devlet hisseleri Varlık Fonu'na devredilmiştir. Kayseri Şeker'in Türkiye'nin en değerli kuruluşları arasında isminin geçiyor olması Kayseri Şeker'in ne kadar itibarlı bir kuruluş olduğunun ifadesidir. Özelleştirme İdaresi kapsamında bulunan bir çok kuruluşun hiçbirisiyle ilgili karar verilmezken, öncelikli olarak özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker'deki yüzde 10'luk hissesinin devredilmiş olması Kayseri Şeker çiftçisini, çalışanını ve yönetimini memnun etmiştir. Konuya Kayseri Şeker'i nasıl etkiledi diye bakacak olursak Kayseri Şeker'in itibarının, değerinin devlet tarafından tescil edilmesi bizim itibarımızı daha fazla artırmıştır. Biz her seferinde Kayseri Şeker’in yüksek kar sağlayan, vergi rekortmeni olan, çiftçisine fazla kazandıran, en kısa zamanda pancar bedelini ödeyen bir şirket konumuna geldiğini ifade ediyoruz. Bu uygulamalar bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Devletin bu kuruma bu kadar güveniyor olması burada yönetim kurulunda olan insanlarla birlikte bütün çalışanları ve çiftçileri daha fazla motive edeceği anlamına geliyor. Bunun şirketimize daha da güç ve itibar kazandıracağını düşünüyoruz. İşin doğrusu bu uygulamadan memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

Akay ayrıca, "7 Eylül 2010 tarihinde tüm mal varlığı üzerine ipotek konulan Kayseri Şeker’in 2011 yılında 35 milyon zararla devralınması sonrasında uygulanan mali disiplin ve yönetim başarısı neticesinde beş yılda faizleri ile birlikte 703 Milyon TL borcu ödenerek mal varlıkları üzerine konulan ipoteklerden kurtulmayı başarmıştır. Bu olumlu gelişme, Kayseri Şeker’in finans ve ekonomi çevrelerindeki kredi puanını artırarak, fabrika ve çiftçisine kefilsiz kredi verilebilecek hale gelmesi yanında cirosu milyar bandına ulaşarak Devler ligine girmesine de katkı sağlamıştır. Ayrıca; Öz kaynak kullanımında yüzde 90 oranına yükselen Kayseri Şeker Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında karlılıkta 38'inci sırada yer alarak Kayseri'nin ve sektörün gururu oldu. 2017 yılı Şubat ayında ise Kayseri Şeker’deki Özelleştirme idaresi hisselerinin Varlık Fonuna devredilmesi, Varlık fonuna hisseleri devredilen Ülkemizin dev kuruluşları arasında ilk sıralarda yer alması Kayseri Şeker’in son 6 yılda nereden nereye geldiğinin Devlet tarafından tescili anlamına geliyor. Aynı zamanda bu gelişmenin şirketin faaliyetlerinin denetimine de katkı sağlaması bekleniyor" diye konuştu.



İHA