Kayseri Şeker üreticilerin yüzünü güldürdü 

Bölge çiftçilerinden gelen yoğun talep üzerine yatırım planlaması dahilinde kuru fasulye, nohut, arpa, danelik mısır, yulaf, gibi ürünlerde sözleşmeli olarak ekim dönemi başlatan Kayseri Şeker, tarım sektörünün canlanmasına sağladığı katkılarla çiftçinin umudu haline gelmeye başladı.







Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Şeker pancarı tarımı bizim önceliğimizdir. Ancak Şeker pancarı münavebe bitkisi olduğu için 3 senede bir ekilmesi gerekiyor. Şeker pancarı ekimi dışında diğer tarımsal faaliyetlerinde de çiftçilerimizle beraber olmak ve ürünlerinin değerinde satılması konusunda çalışmalar yapmaktayız. Böylece çiftçimizin, kaliteli sertifikalı tohumlar kullanması, yetiştirdiği her bir ürününün sözleşme kapsamında ve iyi şartlarda üretilmesi, veriminin artırılarak bütün ürünlerine katma değer katmak istiyoruz. Bu çerçevede atacağımız adımların bölgedeki çiftçinin gelirine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çekirdeğini satmak isteyenlerin özellikle Kabak birliği üyesi yada Kayseri Pancar Kooperatifi üyesi olması yanında üreten çiftçi olmasına önem vererek üretene ve çiftçiye hizmet etmek istiyoruz” dedi.







Son yıllarda Tomarza’da 143 bin dekar arazide ekilen kabaktan yaklaşık 5 bin ton kabak çekirdeği elde edildiği, Yeşilhisar, Develi ve Gemerek’te ikinci ya da üçüncü ürün olarak kabak çekirdeği ekimi yapılmakta olduğu belirtildi.

Gemerek Bölge Çiftçilerinden Erdal Uğurlu; “Kabak ekmek istiyoruz. Geçen sene 6,5 TL den zorla satıyorduk. Bu sene şirketimiz 10 TL- 11 TL civarında fiyat verdi. Verim de aldıktan sonra çok güzel para” derken, Oğuzhan Öztürk, “Kayseri Şeker deyince aklımıza sadece pancar değil kendi ailemiz gibi düşünüyoruz. Sayesinde rahat bir iş, rahat bir aş ve huzur içerisinde çiftçiliği de sevdik. Bize Başkanımız çiftçiliği sevdirdi. Bizi şu anda Kayseri Şeker maaşa bağlamış gibi. Her ay paramız var, avansımız var güvenilir bir iş biz şunu yapsak zarar eder miyiz diye bir şey yok. Bugün Kayseri Şeker’in biz kabak çekirdeği alıyoruz dedikten sonra tüccarla Kayseri Şeker arasında tonda en az 1500 -2000 TL fark var. Tüccar önce geldiğinde almakta nazlanırdı. Kayseri Şeker geldi ürünümüzü aldı alıyor. Şimdi de tüccarlar günlük arıyor çekirdek var mı diye. Tüccarlar parasını haftada bir 15 günde bir ödüyorlardı ucuz alıyorlardı. Ama Kayseri Şeker 2 günde paramızı ödüyor bugün Salı Perşembe günü paramız hesabımızda sıkıntımız yok. Bu sene 50 dönüm ektiysem seneye 100 dönüm ekmeyi düşünürüm arkamızda Kayseri Şeker var. Artık başkanımızı Kota talebi konusunda da rahatsız etmeyiz o konuda rahat olsun. Çünkü mısır, kabak, nohut başkanımızın söylediği bütün baklagilleri alırız dedi bize garanti verdi. Avans, gübre biraz destek isteyeceğiz başkanımızdan. Ama bugünkü durum çok güzel çok memnunuz Kayseri Şeker yönetiminden başkanımıza çok teşekkür ederiz» diye konuştu.







Engelli istihdamına büyük katkı

Diğer yandan Kayseri Şeker’e bağlı Kayseri ve Boğazlıyan Şeker fabrikalarında toplamda 84 özürlü çalıştırmak suretiyle özürlü istihdamına da büyük özen gösterildiği belirtildi.

Boğazlıyan Şeker fabrikasında çalışan 35 engelli ile kahvaltıda bir araya gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Boğazlıyan Şeker Fabrikamız kampanyanın bir ayını çok şükür kazasız belasız tamamladı. Bu vesile ile çalışmaları yerinde görmek için ziyarette bulunduk. Engelli statüde çalışan personelimizle buluştuk. Yüzü gülen, motivasyonu en üst seviyede, işine bütün gücü ile sahiplenen personelimizi görmek bizi de mutlu etti” dedi.



Kayseri Şeker, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları yanında bağlı iştirakler ile birlikte kampanya dönemi içerisinde yaklaşık 3.500 kişi istihdam ederek bölgedeki işsizliğin azalmasına ve istihdamın artmasına katkısı yanında engelli istihdamına da büyük özen gösterildiği belirtildi.



Kurum Haberi