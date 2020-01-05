“Kayseri Şeker, üretimde üstün bir başarı sergiledi”

Son olarak Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Bünyan Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Derviş İşlenmiş, Bünyan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ünal Türkcan, Büyük Birlik Partisi Bünyan İlçe Başkanı Mahir Şanlı, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Çavdar, Mahmut Atik, Ramazan Öztürk ve çok sayıda çiftçi ile mahalle muhtarı, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek, 65. Pancar Alım Kampanyası’nın başarılı bir şekilde sona ermesi ile pancar bedellerinin ödenmesinden dolayı tebrik ve teşekkürlerini sundular.







Ziyarette sıra ile söz alan çiftçiler, Kayseri Şeker’in son dönemde ortaya koyduğu başarılı gelişmelerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Akay’a çeşitli istek ve önerilerini ilettiler.

Programda konuşan Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, ilçe çiftçilerinin sorun, öneri ve isteklerini not ederek, sık sık Başkan Akay’a iletme şansı bulduklarını belirterek, kampanyanın başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Ziyaretin aynı zamanda bir istişare toplantısı haline dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Özsolak, Kayseri Şeker’in Hüseyin Akay yönetimi boyunca Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa hareket ederek, çiftçiye birçok açıdan yardımcı olduğunu kaydetti.



Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, Kayseri’nin ve Türkiye’nin bir değeri olan Kayseri Şeker’i ve Başkan Hüseyin Akay’ı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Başkan Akay’ın Bünyanlı olmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Altun, sözlerine şöyle devam etti. “2007’li yıllardan günümüze kadar ulaşan sürece bir baktığımızda, bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu görebilirsiniz. Kayseri Şeker yakın dönemde, Boğazlıyan’a ek olarak Turhal’ı da bünyesine katarak hızla ilerlemeye devam ediyor. Bizler Hüseyin Akay başkanım ile Bünyan için, Kayseri için neler yapabiliriz hususunda sık sık istişare ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hem Bünyan’ı, hem de Kayseri Şeker’i daha ileriye taşımak için mücadele edeceğiz”







Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle son dönemde Kayseri Şeker’in kota talebi konusundaki mücadelesinin altını çizdi. Bünyan’da yapılması planlanan yatırımlar ve kota sorunu ile ilgili de çiftçilere bilgiler veren Akay, “Bu yıl Kayseri Şeker, üretimde gerçekten çok üstün bir başarı sergiledi. Hastalıklara, kuraklığa ve zararlı böcek saldırılarına rağmen üretimde çok iyi bir performans ortaya konuldu. Bu performansın neticesinde Türkiye’deki 33 şeker fabrikası ve 15 şirket içerisinde C kotası üretebilecek tek şirket biz olduk” şeklinde konuştu.



Başkan Akay’ın bir diğer ziyaretçileri ise Felahiyeli çiftçiler oldu. Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden, Milliyetçi Hareket Partisi Felahiye İlçe Başkanı Tufan Biçici, ilçe çiftçilerinden Mehmet Canlı, Ali Karataş, Şener Kendilli, İrfan Kemiksiz, Murat Kesici ve Murat Apaydın Başkan Akay’a, çiftçilerin alacaklarını zamanında ödemesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, başarılı sonuçlanan kampanya dönemi için emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Başkan Akay’ın son ziyaretçileri ise Boğazlıyan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri oldu. Boğazlıyan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçarslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Yücel, Alim Durmaz, Yusuf Eroğlu, Yasin Ersoy, Yılmaz Öcalan, Mehmet Ali Alparslan, Uğur Pehlivan, Mehmet Aktaş, Hacı Işık ve Fatih Rüştü Aydınöz, Başkan Akay’ı makamında ziyaret ederek, İlçe’ye ve ülkeye olan katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Kampanyanın kazasız belasız ve başarılı bir şekilde sona ermesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Köksal Kılıçarslan, başta Başkan Hüseyin Akay olmak üzere, Kayseri Şeker’in bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticileri tebrik ettiler.



