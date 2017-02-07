Kayseri Şeker üstün süt ırkı ‘Avrupa Kırmızısı’ sığırları ithal etti

Avrupa Kırmızısı damızlık düveler; ‘Norveç, İsveç ve Danimarka sığır ırkı olup, yüksek doğurganlık, uzun damızlık ömrü, mastitise karşı dirençli ve düşük somatik hücre sayısı, hastalıklara karşı dirençli, yüksek oranlı süt yağı, yüksek gebelik oranı, yüksek adaptasyon kabiliyeti ve soğuğa karşı dayanıklılık, düzgün ve sorunsuz ayak-bacak özelliği ve doğuştan boynuzsuzluk, mükemmel meme yapısı ve meme bağlantısı, uysal mizaç ve kolay sağım özelliği, düşük buzağı ölüm oranı ve yemden yüksek yararlanma oranına sahip’ bir ırk olarak tanınmakta.

Kayseri Şeker tarafından ithal edilen Avrupa kırmızısı damızlık düveler genellikle kırmızı veya kırmızı alaca renktedir. İnekleri 500-600 kilo, boğaları ise 900 kilo canlı ağırlıktadır. Süt verim ortalamaları 8 bin lt/yıl’dır. Pandoğa İncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesislerindeki mevcut holstein inekleri ile birlikte sürü varlığı bin 800 olup 2017 yılı için hedeflenen sürü varlığının ise 2 bin olduğu belirtildi.