Kayseri Şeker’de çiftçi eğitimleri sürüyor

Kayseri Şeker tarafından düzenlenen çiftçi eğitim seminerine, Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu ve İsmail Emrah Karayel de katıldı.

Çiftçi Eğitim Seminerinde konuşan Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, "Kayseri Şeker’in son 5-6 yılda nereden nereye geldiğini hep birlikte görmekteyiz. Daha önceki dönemlerde 8 ay para alamayan bir kurum şuan iyi bir noktaya gelmiş ve varlık fonunda hissedar oluyor. Bunu ben çok önemsiyorum. Siz çiftçi kardeşlerimin de geleceği huzuru için iyi bir karar vereceğinizi düşünüyorum. Bir kurum Başarılı bir noktaya geliyorsa oraya rağbet çoğalır. İştahları kabaranlara fırsat vermeyin. Biz de Kayseri Milletvekilleri olarak hiç ayrım yapmadan devamlı Hüseyin Akay başkanımızın yanındayız. Ankara da siz çiftçi kardeşlerim her zaman hizmetinizde olduğunu biliniz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise, "Develi’de Kayseri Şeker tarafından düzenlenen çiftçi eğitim seminerlerinde bir arada olmaktan ve Sizin sorularınızı dinleyip çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duymaktayız. Çiftçi kardeşlerimizin Başkan Hüseyin Akay’a yönelttiği soruları ve Başkanımızın cevaplarını can kulağıyla dinledik. Son derece memnunuz. Burada olmamdaki en önemli şeylerden bir tanesi Kayseri’de vergi rekortmeni bir kuruluşun toplantısı son derece önemlidir. Kayseri Şeker aynı zamanda Devlete bu kadar vergi veren bir kuruluştur” açıklamalarında bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da "Bölge Milletvekillerimizin Kayseri Şeker tarafından düzenlenen Çiftçi eğitim seminerine teşrifi, Devletimizin, Milletvekillerimizin Kayseri Şeker’e ve Kayseri Şeker Çiftçisine verdiği değer ve önemin göstergesidir. Aynı zamanda bizim sorunlarımıza da ne kadar ilgi alaka gösterdiğinin ifadesidir. Bu bizim için gerçekten büyük bir fırsattır” açıklamalarında bulundu. Başkan Cabbar ise konuşmasında “Kayseri Şekerin, Kayseri için, Develimiz çiftçisi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buradaki çiftçi Dünyanın en iyi çiftçisidir. Bizim insanımız hiç kimseden daha aşağı değildir. Bunları Yapmanın temeli iyi bir yönetimdir. Kayseri Şeker başkanına ve bütün yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın devlet ve hükümetle birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Kayseri Şekere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Cabbar konuşmasının ardından İlçemizdeki çiftçilere göstermiş oldukları destekten ötürü AK Parti kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu, İsmail Emrah Karayel ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

İHA

