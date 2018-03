Kayseri Şeker’de ödemeler başladı

Kayseri Şeker Fabrikasında 107, Boğazlıyan Şeker fabrikasında 103 gün süren 2017-2018 Pancar Kampanya döneminde (Henüz kampanya devam etmekte olup) 2 Milyon 876 bin ton şeker pancarı işlenerek 402 bin ton şeker, 643 bin ton yaş küspe, 16.463 ton kuru küspe, 113 bin ton melas elde edileceği açıklandı.



2017-2018 Kampanya döneminde yaklaşık on bin çiftçiyle şeker pancarı üretim sözleşmesi yapan Kayseri Şeker, Pancar bedelinin nakliye dahil toplam 755 Milyon TL olduğu, Pancar bedellerinin iki gün içerisinde 12 bölgenin tamamında Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla yapılacağı belirtildi.



Kayseri Şeker tarafından Pancar bedellerinin yüzde 65’ine tekabül eden 516 Milyon TL’si pancar ekiminden teslimine kadar geçen süre içerisinde ayni ve nakdi avans olarak ödenmiş olup 27-28 Aralık tarihlerinde ise pancar bedeli olarak çiftçilere toplamda 240 Milyon TL’nin henüz Fabrikada üretim devam ederken çiftçiye ödenmesi pancar ekicilerini memnun etti.



Dağıtım esnasında açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Pancar tarımı ile uğraşan çiftçilerimizi hasat dönemi içerisindeki ihtiyaçlarını önceden tespit ederek namerde değil merde dahi muhtaç etmeden Pancar bedellerinin yaklaşık yüzde 65’inin kampanya süresi içerisinde, Faizden Kurtarma Avansı, Ekim Avansı, Çapa Avansı, Ramazan Bayram Avansı, Sulama Avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Çiftçi Nakliyesi, Müteahhit Nakliyesi, Zirai Temlik Kredileri, Diğer Avanslar yanında Kimyasal Gübre desteği, Pancar Tohumu desteği, Motorin desteği vb. destekler için toplamda 516 Milyon TL ödendi. 27-28 Aralık tarihlerinde ise çiftçinin pancar parasının avanslar dışında kalan kısmı olan toplamda 240 Milyon TL ödenmektedir” dedi.







Başkan Akay, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kayseri Şeker olarak, Şeker pancarı tarımı dışında çiftçinin üretimi olan Kuru fasulye, nohut, arpa, danelik mısır, yulaf, gibi ürünlerde sözleşmeli ekim döneminin başladığını ve sözleşmeli olmasa da çiftçilerin ürettiği mercimek, silajlık mısır, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak çekirdeği, gibi ürünleri alarak Mimarsinan OSB de kurulan paketleme tesislerinde işlenerek değerlenmesi sayesinde bölgede çiftçiliğe olan ilginin artmasına katkı sağlanmaktadır. Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında 2017-2018 Kampanya Döneminde başlatılan “Randevulu Pancar Sökümü ve Tesellüm seferberliğinin” başarı ile sonuçlanmasında, emeği geçen katkısı olan Pancar çiftçilerimize, Pancar söküm, yükleme ve taşıma işi yapan Taşıyıcı kooperatiflerimize, Nakliyecilerimize, teşkilatımızda görev yapan tüm personelimize, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker fabrikamızın değerli idareci ve çalışanlarına göstermiş oldukları başarılı çalışma uyum ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

Başkan Akay, çiftçilerden gelen bir soru üzerine de Kayseri şeker Fabrikasında B şeker stokları geçen seneden bulunduğu için bu sene Kanunen yapılmasının mümkün olmadığını, A Şeker için belirlenen 220 lira taban fiyatının pirimler ve polar katkıları ile birlikte yaklaşık 290 TL/tonu tekabül ettiğini, C şeker uygulamasında ise taban fiyatın 150 TL/TON olarak belirlendiğini diğer desteklerle birlikte C Şeker pancarının da fiyatının yaklaşık 190 TL/tonu bulduğunu belirterek “Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun bereketli olsun Ağız tadı ile tekrarını nasip eylesin” dedi.

Çiftçiler memnun

Büyük Tuz hisar çiftçilerinden İlhan Özşahin ise, “Ürünümü 15- 20 gün önce teslim ettim. Parasını aldım. Büyük bir fedakârlık, büyük bir başarı, büyük bir beceri. Şimdi pancar bizim birinci ürünümüz oldu. Her yönüyle ben dediğim gibi şu günde para almak büyük bir nimettir yani ben öyle görüyorum” diye konuştu.

Bünyan Ekinciler köyünden Osman Köse de, “Pancar parasının aralık ayında ödenmesi büyük bir nimet Önceden nisan ayında alıyorduk” dedi.

Bünyan Ekinciler Köyünden Adem Karataş, “50 senedir pancar ekiyorum. Önceden 4’üncü ayda para alıyorduk. Bu yıllarda 12’inci ayda paramızı alıyoruz. Çiftçilerimize büyük hizmet yapılıyor. Bizim de emeğimizin karşılığını ödüyorlar” diye konuştu.

İHA