Kayseri Şeker’den 1184 öğrenciye karşılıksız burs

4. Kayşev Öğrenci Buluşmalarında konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Duygulu; 2013-2014 öğretim yılında 266 öğrenciye 150 TL burs verilerek başlanılan süreçte, 2014-2015 öğretim yılında 536 öğrenciye, 2015-2016 öğretim yılında 948 öğrenciye, 2016-2017 öğretim yılında 572 öğrenciye, 2017-2018 öğretim yılında ise 1184 öğrenciye 9 ay süreyle ayda 180 TL olmak üzere karşılıksız burs verildiğini belirtti.

Vakıflar yönetmeliği ve Kayşev Vakıf tüzüğü çerçevesinde yürütülen bu çalışmanın , Kayseri Yozgat Sivas ve Nevşehir illerinde 12 Bölge ve 238 Köyde yaklaşık 15 bin pancar çiftçisi ve çalışanın yüksek tahsilini yapan çocuklarını kapsayan bir uygulama olup, önceliğin çiftçi çocuklarına verildiği, onun dışında emekli personel başta olmak üzere çalışan personelin çocukları ve şehit gazi çocuklarına bir miktar kontenjan ayrıldığı belirtildi.

Kayşev 4. Öğrenci buluşmasında konuşan Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Öncelikle çetin Kış şartları altında Devletimizin ihtiyaç duyarak başlattığı Afrin Harekatının önemine değinerek, Devletimize milletimize zarar verenlere karşı bu operasyonlar gerçekleşmektedir. Elbette hepimiz Millet olarak ordumuzun Devletimizin yanındayız. Dualarımızla ve elimizdeki tüm imkanlarımızla katkı sağlamak durumundayız. Bu mücadele bu gün oldu yarın olmayacak diye bir anlayış içerisinde olmayalım. Bu mücadele insanlığın yaradılışından beri hak ile batılın mücadelesi olarak devam etmektedir dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Değerli Gençler, Tarihimizi bir hatırlayın Ortaasya’dan, Selçukludan, Osmanlıdan beri nice mücadeleler, nice Devletler kurulmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki İstiklal harbimizi, Çanakkale’yi, Sarıkamış’ı hatırlayın. Bu mücadele dün de vardı bu gün de var yarın da olacaktır O nedenle bizim buna hep birlikte hazır olmamız lazım. Başka Milletleri biz her bir alanda yarışta başarılı olup onların da ilerisine geçebilirsek biz bu mücadelede başarılı oluruz.

Aksi halde bizi yok etmek için Dünyadaki emperyalist güçler her fırsatı kolluyorlar. Her fırsatta Türk Milletini yok etmeye çalışıyorlar. 2016 yılı 15 Temmuzun da girişilen darbe yine Devletimizin yok edilme darbesiydi. Ama bertaraf edildi.

Şimdi İnşallah başka düşmanlar da bertaraf edilmeye çalışılıyor. Ama düşmanlar bitmeyecek ve düşmanlıklar devam edecek onun için bizim başarılı olmamıza ihtiyaç var. Dünyadaki diğer milletlerle nasıl yarışırız nasıl onları geçeriz bunu hep birlikte düşünmeliyiz. Hep birlikte buna kendimizi hazırlamalıyız ve hep birlikte bunu başarmalıyız dedi. Başkan Akay ayrıca, inovasyonun önemine dikkat çekerek öğrencilere birer adet inovasyon kitabı hediye etti.

Öğrencileri temsilen söz alan Şehit yakını Erciyes Üniversitesinden Ayşe Akbulut Kayşev’in Şehit yakınlarına sağladığı burs imkanından dolayı teşekkür ederek Başkan Akay’a bir buket zeytin dalı hediye etmesi salonda duygulu anlar yaşanmasına vesile oldu.



Kurum haber