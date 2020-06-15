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Kayseri Şeker’den çiftçiye 64 milyon TL çapa avansı

Kayseri Şeker, 2020-2021 kampanya döneminde Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan Fabrikaları’na bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgede, toplam 14 bin 900 çiftçiye, 64 Milyon TL çapa avansı ödüyor. Kampanya dönemi boyunca üreticisinin her zaman yanında olan Kayseri Şeker, bugüne kadar üreticisine ekim, motorin, gübre, herbicide, bayram ve çapa Avansı ile birlikte 256 milyon liralık ayni ve nakdi avans ödemiş oldu.

Kayseri Şeker’den çiftçiye 64 milyon TL çapa avansı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker olarak pancar tohumlarının toprak ile ilk buluştuğu günden, pancarını fabrikaya teslim ettiği güne kadar geçen sürede ekim, gübre, tohum, çapa, sulama, bayram, söküm, motorin ve ilaç avansı ödeyerek, üreticilerin özellikle bu zor günlerde yanında olduğunu belirterek, “Pancar tarlalarında çapanın yapıldığı bu günlerde çalışan işçilerin alın terini kurumadan ödemek için verilen çapa avansının, çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu da belirterek, “Bu dönemdeki ödemeler çiftçimiz için adeta bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu doğrultuda ilk tohumun ekildiği günden bu güne kadar Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarımızda sözleşmeli pancar ekimi gerçekleştiren 14 bin 900 çiftçimize toplamda 256 Milyon lira avans ödedik. Bundan sonraki ayni ve nakdi avans ödemelerimiz de zamanında yapılacaktır. Çiftçilerimize bereketli olsun” dedi.
 

İHA

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