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Kayseri Şeker’den KTO’ya Ziyaret

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, İç Denetim Başkanı ve aynı zamanda Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Kâtibi Selcen Erişen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Şeker’den KTO’ya Ziyaret
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Şeker yöneticilerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlimize ve ekonomimize Kayseri Şeker’in yapmış olduğu katkıların yüksek seviyede olduğunu belirtti.
Gülsoy; “ Kayseri’nin en eski ve köklü kurumsal şirketlerinden olan Kayseri Şeker’in ekonomimize katkısı yüksek seviyededir. Binlerce çiftçiye gelir ve geçim kaynağı olan, yatırıma ve istihdama büyük katkı sağlayan Kayseri Şeker’in yatırım ve büyüme planlarını gayet başarılı buluyor, devamını diliyoruz” diye konuştu.
Başkan Akay da, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Başkan Gülsoy’un göreve ziyadesiyle yakışan bir isim olduğunu, Kayseri Ticaret Odası’nın layıkıyla temsil edileceğine inandıklarını ve bu sayede ticaretin daha iyi noktalara gelmesi için gereken çabanın da fazlasıyla gösterileceğine inandıklarını belirtti.
Akay sözlerini şöyle sürdürdü:
”Bilindiği üzere Kayseri Şeker Fabrikası bir çiftçi kuruluşudur, çiftçinin ve milletin malıdır. Bizler, Kayseri Şeker’in yöneticileri olmak yanında  aslında  çiftçilerimizin emanetçileriyiz. Kayseri Şeker fabrikasında yedi senedir bu anlayışla görev yaptık ve bu başarılı çalışmalar sayesinde sektöründe lider kuruluş konumuna geldik. Kurum ve kuruluşlar olarak iş odaklı, birlik ve bütünlük içerisinde çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyor, birbirimize daha fazla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.
Kurum Haberi
 
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