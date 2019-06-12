Kayseri Şeker’den Pancar Çiftçisine 53 Milyon Çapa Avansı

Kayseri Şeker’e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapılan Kayseri, Yozgat, Sivas Nevşehir, Tokat, Amasya illerinde 15 bin çiftçiye 53 Milyon TL Çapa avansı dağıtımı yapıldı.



Kayseri Şeker pancar çiftçilerine, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına ilgiyi artırıyor.



Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “2019-2020 Kampanya döneminde çapanın yapıldığı bu günlerde pancar tarlalarında çalışan işçilerin alın terinin kurumadan ücretlerinin ödenmesi için verilen çapa avansının çiftçinin ihtiyacının olduğu zaman ödenmesine büyük özen gösteriyoruz. Bu dönemdeki ödemeler çiftçimiz için bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu çerçevede çiftçilerimizin ayni ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bu yılın 4’ncü nakdi avansını da ödüyoruz. Çiftçilerimize şu ana kadar Ekim avansı, Faizden kurtarma avansı, Ramazan Bayram avansı ve bugün yapmış olduğumuz çapa avansı ile birlikte yapılan nakdi ödeme tutarı 102 Milyon TL olmuştur. Bundan sonra yine, Sulama ve Kurban Bayramı için nakdi avans ödemelerimiz de zamanında yapılacaktır. Çiftçilerimize bereketli olsun” dedi.



Çapa avansının, bazı bölgelerde çiftçilerin banka hesaplarına yatırtılacağı, banka şubesi olmayan bölgelerde ise mobil banka aracılığı ile yapılacağı belirtildi.

