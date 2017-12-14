Kayseri Şeker’den pancara 220 lira taban fiyat 

Kayseri Şeker Fabrikasının 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapılan 2017-2018 kampanya dönemi değerlendirme toplantısında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar ekicilerinin beklediği pancar taban fiyatının Yönetim Kurulu tarafından 220 Lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Başkan Akay, ayrıca 2017-2018 kampanya dönemine ait pancar bedellerinin de 27-28 Aralık günlerinde ödeneceğinin müjdesini verdi.









Başkan Akay açıklamasında, “Sayın Başbakanımız geçen seneden bu senenin pancar taban fiyatını 210 lira diye açıklamıştı.Bizim de kampanya sona ermeden pancar bedelini ödeyebilmemiz ve hesaplamanın yapılabilmesi için pancar taban fiyatının belli olması gerekiyordu. Yönetim Kurullarımızla yapmış olduğumuz toplantı sonucunda Sayın Başbakanımızın geçen yılki açıklaması 210 lirayı baz almak ve 10 lira üzerine koymak üzere 220 TL ton fiyatı da bu gün itibari ile kabul etmiş olduk. Çiftçimize ve sektörümüze hayırlı olsun” dedi.





Akay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere şeker az satılıyor. Ancak Kayseri Şekerin işinde hiçbir aksama yok. Çiftçiye yansıyan hiçbir sorun yok. Söküm avanslarının tutunda nakliye bedellerine varıncaya kadar. Hepsi zamanında tıkır, tıkır, tıkır ödeniyor. Artık bizler ödemelerin takvimini yönetim olarak belirliyoruz arkadaşlarımız,ödeyelim mi ödemeyelim mi diye bize sormuyorlar bile.. Böyle bir alışkanlık oluştu.

Tabi biz kampanya açılışında demiştik ki artık bizde geri adım olmaz. Geçen sene madem aralığın son haftasında pancar bedellerini ödedik. Bu senede 27 - 28 aralıkta ödeyeceğiz diye değerlendirmiştik. Bu gün bu toplantı öncesinde yönetim kurulumuzla bu konuyu tekrardan değerlendirdik ve 27 - 28 aralıkta pancar bedellerini ödeyeceğiz.”







Kampanya değerlendirme toplantısına; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri; Av.Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın,Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar,Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Pankent, Panpet, Panpa, Pandoğa, Lidaş,Pan enerji şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü Uğur Metiner,12 Bölge Müdürleri, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer katıldı.



İHA