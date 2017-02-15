Kayseri Şeker’den sert açıklama; “KARANLIK DÖNEME GERİ DÖNMEYECEĞİZ”

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada “Her gün yeni bir başarının altına imzasını atan, tarihi ciro ve karlara ulaşan, vergi rekortmeni olan, Varlık Fonu’na girerek Türkiye’nin devleri arasına adını yazdıran, sektöründe en güçlü kuruluş olan, en yüksek pancar bedelini, peşin ödeyerek çiftçisinin yüzünü güldüren Kayseri Şeker, son günlerde yine iftira ve karalama kampanyalarına maruz kalmaktadır.” denilerek şu görüşlere yer verildi;



“İddialarını ispatlayamayan müfteridir!”

“Amacı çiftçisinin refah seviyesini yükseltmek, yalnızca Kayseri’nin değil bölgenin istihdamına katkı sağlamak, gelişme ve kalkınma noktasında son yıllarda çok büyük mesafe alan Türkiye’mize katkı sağlamak olan Kayseri Şeker’e yönelik gerçek dışı ithamlar, vatanseverlikle, milliyetçilikle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.



Çiftçinin yükselen değeri olduğu Varlık Fonu’na alınarak Devlet tarafından tescil edilen Kayseri Şeker’in icraatlarına söz edemeyenler, vergi rekortmeni olmasından, çiftçiye en yüksek pancar bedelini ödemesinden, dürüst yönetiminden rahatsız olanlar, dedikodu ve iftiralarla Kayseri Şeker’i, hain bir terör örgütü olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkilendirme gayretkeşliğine düşmüşlerdir.



Kendisini, savcı, hâkim yerine koyup hüküm verenlerle, gözlerini kırpmadan iftira atanlarla yasal zeminde hukuk mücadelemiz elbette bakidir. Kayseri Şeker’in alnı ak, başı diktir. Veremeyeceği bir hesabı da yoktur. Yazılı ve sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlatanlara sesleniyoruz. İddialarınızı ispatlamaz iseniz müfterisiniz! İddialarınızla ilgili elinizdeki belge, bilgi, doküman, delil ne varsa hepsini ilgili makamlara iletmez ve kamuoyu ile paylaşmazsanız yine müfterisiniz. Aslı astarı olmayan müphem ithamlarla Kayseri Şeker’i çiftçisine ve ülkesine yaptığı başarılı çalışma yolundan döndüremezsiniz. Ellerindeki kaynakları tüketenler, Pancar Kooperatifi’nde ve Kayseri Şeker’de geçmişteki gibi hakkedilmeden ele geçirilecek bir kaynak olmayacağını bilsinler.



Kayseri Şeker, hiç kimsenin aklına geleni söyleyeceği, iftira atacağı, aklınca algı yönetimi yapacağı bir kuruluş değildir, olmayacaktır da! Kayseri Şeker’e, milletin ve çiftçinin malına sonuna kadar sahip çıkacağız ve peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Yaklaşan Kooperatif seçimi öncesinde belirli mihrakların güdümüne girenlere sosyal medya üzerinden kalem oynatanlara, tek elden servis edildiği alenen belli olan mesnetsiz ve maksatlı haberleri, manşetlerine taşıyanlara; en güzel cevabı çiftçilerimizin vereceğinden zerre kadar şüphemiz yoktur. Şahsi ve süfli çıkarları ve istekleri uğruna Kayseri Şeker’in kurumsal değerine ve ticari itibarına zarar verenlere, inanıyoruz ki Devletimiz de gereken işlemi yapacaktır.

Kayseri Şeker; yönetimi, çiftçisi ve çalışanları ile topyekun birlik, bütünlük içerisinde başarılı çalışmalarını sürdürmeye devam edecek, asla altı yıl öncesindeki karanlık günlere geri dönmeyecek, karanlık emellere teslim olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(Kayseri Gündem)

