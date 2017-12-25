Kayseri Şeker’e Ar-Ge ödülü

Gecede, Kayseri Şeker adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tarafından, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a Kayseri’deki Ar-Ge faaliyetlerindeki öncülüğünden dolayı ödül verildi.



2017 yılı Sanayi Gecesine katkılarından dolayı Kayseri Şeker ayrıca ödüllendirildi. Ödülü Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez aldı.



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