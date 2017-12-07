KAYSERi SOLUCAN GÜBRESiNDE KOOPERATiFLEŞiYOR

Kayseri'de 2016 yılında Vermikültür Derneği'nde bir araya gelen organik solucan gübresi üreticileri kooperatifleşmek için de ilk adımları attı. Kentte halen 60 kadar üretecinin faaliyet gösterdiğini ifade eden sektör temsilcileri kurulacak kooperatifin pazar endişesinin ortadan kaldıracağını, sektöre yeni adım atacak üreticilere de büyük kolaylık sağlayacağı ifade etti.



Kaysesol Organik Solucan Gübresi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tunçtan, Türkiye'de yeni bilinmesine rağmen yüzlerce organik solucan gübresi üreticisi olduğunu belirterek, "Biz bu platformda organik solucan gübresini tanıtarak, aktif bir pazar ağı oluşturmalıyız. Özellikle Kayseri merkezli bir kooperatif kurmak istiyoruz. Biz organik solucan gübresi üreticileri bir çatı altında birleşirsek bir marka haline de gelebiliriz. Gelişmiş ülkelerde kooperatiflerin, çalışma koşullarını iyileştiren, destekleyen yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılıyor. Ülkemizde de kooperatiflerin katkısı göz ardı edilmemeli" dedi.

ECOWORM Organik Solucan Gübresi firması sahibi Mete Sarıca da Türkiye gübre ihtiyacının yüzde 1,5-2 gibi küçük bir bölümünü karşılayan solucan gübresini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Üretimde kaliteli ve profesyonel bir üretici olmak amacıyla sektöre adım attık. Kayseri'deki üreticilerin bir araya gelerek daha kaliteli bir üretim yapmaları sağlanmalı. Pazar arayışlarında üreticilere destek olunmalı. Bu anlamda ildeki tüm üreticiler bir araya gelerek kooperatifleşme sürecine katılmalı. Kooperatifleşme üretilen gübrenin kalitesini etkileyecektir" diye konuştu.

Yasal altyapı kurulmalı ve üreticiler desteklenmeli

Livasol Organik Solucan Gübresi Genel Müdürü Fatma Şerefoğlu, solucan gübresinin kullanım alanlarının artmasının ülke ekonomisi ve gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bu anlamda, gerekli yasal altyapının kurulması ve üreticilerin desteklenmesi gerek. Sektörde Kayseri, üreticiler ve ürün açısından Türkiye'de öncü bir il konumunda. Ancak, büyük küçük birçok üreticinin bulunması ve bu üreticilerin emeğinin karşılığını hakkıyla alabilmesi için bir birlikteliğin olması gerekiyor. Kooperatifçilik bu yönüyle sektörün ilerlemesine ciddi katkı sunacaktır. "Birlikten kuvvet doğar" ilkesiyle yola çıkarak, güçlü bir birlik oluşturup, sektöre ve topraklarımıza değer katmak ancak kooperatifçilikle mümkün olacaktır. Bu açıdan, Kayseri merkezli olmak üzere, kooperatifleşmeye büyük önem veriyoruz "diye ifade etti.Kaynak: www.dunya.com