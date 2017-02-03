Kayseri tarımını zirveye taşıyacağız Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, tarım ve hayvancılığın tüm dünya için gün geçtikçe daha çok önem kazanan bir sektör olduğuna vurgu yaparak; “sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek birlik ve bütünlük içerisinde Kayseri tarımını zirveye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

​Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş ile Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçe Ziraat Odaları Başkanları Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan’ı ziyaret ederek 2016 yılını değerlendirdiler.

2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve çiftçilerimizin sorunlarına yönelik olarak gerçekleştirilen ziyarette aynı zamanda 2017 yılında uygulanacak tarımsal projeler ve bu projelerin Kayseri çiftçisine yansımaları noktasında istişare yapıldı.

İl Müdürü Özkan Kayacan; tarım ve hayvancılığın tüm dünya için gün geçtikçe daha çok önem kazanan bir sektör olduğunun ve bu noktada bir sivil toplum kuruluşu olarak ziraat odalarına büyük iş düştüğünün altını çizerek; "Üreticimiz ve üreticilerimizin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek birlik ve bütünlük içerisinde Kayseri tarımını zirveye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber: Ufuk ÇAMDAL



