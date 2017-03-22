Kayseri tıbbi ve aromatik bitkilerin borsası olacak

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitki Eğitimi düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen eğitime, çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, toprağın ve toprakla uğraşanların asil olduğunu söyledi. Kayacan, “Toprak nankörlük etmez. Toprakla uğraşan insanlarda nankörlük etmez. Çünkü her geçen gün üretim yapar ve üretir. Son yıllarda özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin sektörünün ne kadar büyüdüğünü hepimiz görüyoruz” dedi.

Kanser vakalarının artmasıyla birlikte insanların tamamen doğal ve daha temiz ürünlere yöneldiğini kaydeden Kayacan, “Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerde büyük bir açık var. bu açıkla ilgili olarak hem üretim hem de bu üretilen ürünlerden yeni yeni ürünler üretmek gerektiği kanaatin ortaya çıktı. Bakanlığımızda son 3 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar ile ilimizde ilk başta Yahyalı, Develi, Yeşilhisar, İncesu ve Kocasinan’ın bazı köylerinde özellikle 5 üründe üretime başladık. Bu ürünlerin denetimlerini yaptık ve başarılı sonuçlar elde ettik” diye konuştu.

Kayseri’nin orta ve uzun vadede tıbbi aromatik bitkilerin merkezi haline geleceğini kaydeden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, “Kayseri, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar sonucunda inşallah tıbbi aromatik bitkilerin merkezi haline gelecektir. İnşallah bu şehirde bu ürünlerin bir borsası kurulacaktır” diye konuştu.

Eğitimde, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Ayrıca, eğitimin ardından düzenlenen sınavda ilk 4’e giren katılımcılara toplamda 25 bin adet fide verildi.

İHA