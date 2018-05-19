Kayseri Ticaret Borsası Endeksi

Kayseri Ticaret Borsasında karkas inek etinin kilogramı ortalama 23,24 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 27,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
İnek eti (karkas) kg 23,24
Dana eti (karkas) kg 27,47
Kavram yağ kg 7,00
Kuru soğan kg 0,90
Dana eti (kıymalık) kg
28,00
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
İnek eti (karkas) kg 23,24
Dana eti (karkas) kg 27,47
Kavram yağ kg 7,00
Kuru soğan kg 0,90
Dana eti (kıymalık) kg
28,00