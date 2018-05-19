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Kayseri Ticaret Borsası Endeksi

Borsada karkas inek etinin kilogramı ortalama 23,24 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 27,47 liradan işlem gördü.

Kayseri Ticaret Borsası Endeksi
Kayseri Ticaret Borsasında karkas inek etinin kilogramı ortalama 23,24 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 27,47 liradan satıldı.
 
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
 
Ürün cinsi           Miktarı                 Fiyat
İnek eti (karkas)              kg             23,24
Dana eti (karkas)              kg             27,47
Kavram yağ         kg               7,00
Kuru soğan         kg               0,90
Dana eti (kıymalık)           kg         
28,00
 
 
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