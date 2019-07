Kayseri Ticaret Borsası'ndan GTB’ye ziyaret

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, meclis ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan KTB heyeti burada gerçekleştirilen toplantıda iki borsa arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, KTB meclis ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek borsalar arası ikili iş birliğinin geliştirilmesinin şehir ekonomilerine artı değer kattığını söyledi. GTB’nin faaliyetleri ve projeleri hakkında da bilgiler veren Akıncı, inşaat çalışmaları devam eden Et Borsası ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk projelerinde artık son aşamaya geldiklerini söyledi.



Gaziantep’e Türkiye’nin en büyük ve en modern et borsasını kazandırmak istediklerini kaydeden Akıncı, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle temellerini attığımız et borsamızın inşaat çalışmalarında artık son aşamaya geldik. Yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde kurulan et borsası soğuk hava depoları, soğuk zincir koridorları ve monoray sistemleri ile gerekli tüm teknolojik alt yapıyı içerisinde barındıran örnek bir tesis olacak” dedi.



Antepfıstığının ana vatanı Gaziantep’te hayata kazandırılacak olan Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk tesisinin temelini de bu yıl içerisinde attıklarını anımsatan Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında hizmete açılacak olan tesisin 10 bin ton ürün depolama kapasitesine sahip olacağını belirtti.



Akıncı, konuşmasında ayrıca Hububat Emtia Merkezi projesi ve Gaziantep’in geleneksel ürünlerine yönelik gerçekleştirdikleri Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörü adına yenilikçi projelere imza atan GTB’yi çalışmalarından dolayı kutlayan KTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı da konuşmasında Kayseri Hububat Ticaret Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi.



Arsa ihalesini aldıkları Hububat Ticaret Merkezinin, şehrin ticari hayatına katkı sunacağını aktaran İştahlı, ticaret merkezinde buğday, arpa, bakliyat, kabak çekirdeği ve ayçiçeği işi ile uğraşan işletmelerin yer alacağını ifade etti.

Toplantının sonunda GTB Başkanı Akıncı tarafından KTB Başkan Yardımcısı İştahlı’ya günün anısına hediye takdim edildi. Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim kurulu Üyesi Turgay Doğan ve Genel Sekreter Özgür Bayram’da hazır bulundular.