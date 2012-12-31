Kayseri Ticaret Odası'na Çağrı

Maalesef;fıkralara konu olan uyanık olarak ünlenmiş Kayseri esnafı,bu fıkraları “Zeki”olmak olarakalgılamış ve içine sindirmiştir. Oysa artık dünyada uyanıklık ve canbazlık prim yapmamakta, sözündedurmak, kalite ve ahlak öne çıkmaktadır.

Özünde bu erdemli değerlere sahip olan Kayseri esnafı, yüzüne çalınmış kötü yaftalardan birtürlü kurtulamamaktadır.

Nasıl kurtulsunki…

Kendilerini temsil eden örgütleri (KTO)akla hayale gelmeyecek entrikalar ile yürümektedir. Fıkralardaki anlatılanlar burada fiilen yaşanmaktadır.

Her seçimde artık duymaktan usandığımız entrikalar, kimse görmesin diye kapı ardına asılan listeler, son dakikaya kadar tarihi açıklanmayan seçimler, komedi haline gelen meslek komitesi kombinasyonları, ölülerin kullandığı oylar vsvs…

Kendi meslek kuruluşlarında bunlar yaşanırken, Kayseri Esnafı çıkıp da “Biz artık fıkralardaki Kayseri esnafı değiliz, sucuklarımızda at-eşek eti yoktur, bize güvenebilirsiniz, aramızdaki çürükleri odamız ayıklıyor” nasıl desinki.

Desek de bunlara kim inanırki…

15000 ticaret erbabının odasında yaşananların zapta alındığı, ama şimdilik gizlenen malum rapor ortaya çıktığında insanların yüzüne nasıl bakılacak?

Biz artık yeter diyoruz!

Bir ticaret şehri olan Kayseri’nin Ticaret Odası “TERTEMİZ OLMALI”diyoruz. Burayı yönetenler erdemli insanlar olsun, ayak oyunları ile değil kimlikleri ile gelsinler diyoruz.

Utandığımız fıkralar yerine bizlere “erdemli, ahlaklı, sözününeri, dürüst” desinleri stiyoruz. Oda yönetimine talip olanlar bu nitelikdeki insanlar olsun ki, bu yaftalardan şehrimizi kurtarmak için çalışabilsinler.

Yönetime talip olanlarda siyasi kimlikleri, dernekleri, cemaatleri, yerli-köylülükleri adına talip olmasınlar. Zor ve veballi bir işe talip olduklarını düşünsünler. Bozulan ticaretlerine nefes aldırmak, yakınlarına- dostlarına işbulmak, itibar kazanmak için de talip olmasınlar. Hatta çıkıp “Kamuoyu önünde yeminediyoruz ki; bizi seçerseniz hiçbir KTO imkanını kendim, yakınlarım, cemaatim için kullanmayacağız. Yasal olarak verilenleri de bir havuzda toplayıp öğrencilere burs olarak dağıtacağız”desinler.

Aramız da böyle yürekli Kayseri evlatları mutlaka vardır ve en kısa sürede de ortaya çıkmalıdır.

Oda yönetimini meslek edinenlerde artık lütfen işlerine dönsünler.

Partiler, Siyasiler, Cemaatler, ..SİAD’lar, Dernekler, Yerel Medya ve TOBB’a da diyoruzki;

-Size de bu sürece destek olmak yakışır. Kendi adamlarınızı değil, erdemli insanları buralara yönlendirin. Koltuğa oturunca kendini insanüstü bir yaratık zannedebilecek kişilikleri buralardan uzak tutun.

Bu şehir de artık;

Yerlicilik, Köylücülük, Hacılarcılık, Cemaatçilik, Kabilecilik, Sivascılık, Yozgatçılık, Irkçılık,Bölgecilikbitsinartık.

Bu ilkel gruplaşmalar yerine; Ehliyet, Erdem, Ahlak, Yardımseverlik gibi faziletler geçsin.

Bu değişimi yapamazsak ne KTO’da ne de diğer kurumlarda hiçbirşey değişmez. Kişiler ve ait oldukları camialar değişir ama uygulamalar değişmez.

Bizdensöylemesi.

KAYSERİ GÜNDEM.