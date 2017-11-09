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Kayseri tohumculuğuna kırsal kalkınma desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Bakanlığın kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve Tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması projesi kapsamında İncesi ve Bünyan’daki Tohumluk Eleme ve Paketleme Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kayseri tohumculuğuna kırsal kalkınma desteği
İl Müdürü Özkan Kayacan, Bölgedeki  çiftçilerin tohumluk ihtiyacını karşılamada, tohumlukları yetiştiren, üreten, işleyen, pazarlanmasını sağlamak amacıyla kurulan işletmelerin ilimiz için önemli olduğunu belirtti.
İşletme Sahibinden bilgiler alan Kayacan, Bakanlığımızca, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projelerini de desteklediğini söyleyerek yapılan yatırımların ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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