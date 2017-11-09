Kayseri tohumculuğuna kırsal kalkınma desteği

İl Müdürü Özkan Kayacan, Bölgedeki çiftçilerin tohumluk ihtiyacını karşılamada, tohumlukları yetiştiren, üreten, işleyen, pazarlanmasını sağlamak amacıyla kurulan işletmelerin ilimiz için önemli olduğunu belirtti.

İşletme Sahibinden bilgiler alan Kayacan, Bakanlığımızca, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projelerini de desteklediğini söyleyerek yapılan yatırımların ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haber: Ufuk ÇAMDAL

