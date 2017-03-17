banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri turizm haftasına hazırlanıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş’un başkanlığında yapılan toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, Turizm İşletme Belgeli Otel, Belediye Belgeli Otel yöneticileri ve Seyahat Acenta sahipleri katıldı.

Kayseri turizm haftasına hazırlanıyor
banner179
Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş “Turizm işletmeleri ile kurumumuz arasındaki işbirliğini ve diyalogu geliştiren bu toplantıların, ilimiz turizmine katkı yapacağına inanıyorum. Değerli katılımcıların görüş ve önerileri, yapılan bu toplantıları daha da anlamlandırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi önümüzdeki günlerde yapılacak olan yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda da sizlerinde katılımıyla Kayseri’yi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz” dedi.
 
Toplantıda, 23-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ankara Fuarı hakkında bilgi verildi ve 15-22 Nisan tarihlerinde 41. kez kutlanacak olan Turizm Haftası ile ilgili kararlar alınıp komisyonlar oluşturularak görev dağılımı yapıldı.
 
Turizm İşletme Belgeli Otel Genel Müdürlerinin görüş ve önerilerinin dile getirildiği toplantıda, birlikte hareket edilerek Kayseri Turizmini daha geniş kitlelere tanıtma konusunda görüş birliğine varıldı.
 
Kurum Haberi
 
banner172
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.