Kayseri turizm haftasına hazırlanıyor

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş “Turizm işletmeleri ile kurumumuz arasındaki işbirliğini ve diyalogu geliştiren bu toplantıların, ilimiz turizmine katkı yapacağına inanıyorum. Değerli katılımcıların görüş ve önerileri, yapılan bu toplantıları daha da anlamlandırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi önümüzdeki günlerde yapılacak olan yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda da sizlerinde katılımıyla Kayseri’yi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz” dedi.



Toplantıda, 23-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ankara Fuarı hakkında bilgi verildi ve 15-22 Nisan tarihlerinde 41. kez kutlanacak olan Turizm Haftası ile ilgili kararlar alınıp komisyonlar oluşturularak görev dağılımı yapıldı.



Turizm İşletme Belgeli Otel Genel Müdürlerinin görüş ve önerilerinin dile getirildiği toplantıda, birlikte hareket edilerek Kayseri Turizmini daha geniş kitlelere tanıtma konusunda görüş birliğine varıldı.



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