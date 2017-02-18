Kayseri, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkıyor

Türkiye'de bebek ve çocuk beslenmesinde kullanılan mamalar büyük ölçüde ithal edilirken kentimizde sahip olduğu süt potansiyeli, sadece süt sanayicisinin, süt tozu ve süt ürünleri gibi katma değeri düşük ürünler olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamdaki süt üreticilerimizin ürünlerinin katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürebilecek yeni projeyi görüşmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürü Özkan Kayacan, Müdür Yrd. Erkan Alkan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Bşk. Duran Safrantı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı temsilcileri, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Yüce, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, Damızlık Manda Yetiştiriciler Birlik Başkanı İsmail Ilgın, Süt Üreticileri Birliğini temsilen Lütfi Ünsal, Şube Müdürleri ve Proje Koordinatörleri katıldı.

Artık yeni ürünlerin çıkarılması lazım

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Özkan Kayacan; "Bu şehirde artık yeni markaların, yeni ürünlerin çıkması lazım. Yükte hafif pahada ağır ürünler üretme zamanı. Para böyle kazanılıyor. Dünya'da da büyük ülkeler, büyük firmalar böyle yapıyor. Bizde büyük düşünmek zorundayız. Yaptığımız tüm çalışmaları bilimsel yapmamız lazım, babam anam usulü işler bitti artık. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz, projeyi daha yukarılara taşıyacağız. Bu milli bir projedir. Devlet politikası haline gelmesi lazım." diye konuştu.

Kayacan’ın konuşmasından sonra Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Zafer Gönülalan sunum gerçekleştirdi.

Faaliyete geçirilmesi düşünülen projeler sayesinde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan çocuklarımızın, yanı sıra balkanlar, komşu ülkeler ve Türk Cumhuriyetlerinde bulunan ülkelerdeki çocukların beslenmesinde kullanılacak olan formülle mamaların yerli imkânlarla üretimi sağlanacak. Ayrıca bölgemizde üretilen süt, kimya, kozmetik, ilaç sanayinde kullanılan ham maddelere dönüştürülerek, sütten, katma değeri yüksek ürünler elde edilecek. Ülkemizin artan süt üretim potansiyeli rekabetçi ürünlere dönüştürülerek değerlendirilecek, güçlü bir hayvancılık sektörünün oluşturulmasına destek olunacak. Sütten kazein ve kazein bileşenleri, laktoz, yağ asitleri, proteinler, vitaminler, mineral maddeler üretilerek pazar sorunu olmayan özel ürünlerin üretimi sağlanacak.

Bebek maması üretilecek

Kayseri'nin coğrafi özellikleri dolayısı ile belirli tür hayvanların yetiştirilmesi için uygun bir yapıya sahiptir. Özel ırklardan, son derece hijyenik koşullarda, tamamen doğal olarak yetiştirilecek ve beslenecek olan hayvanlardan elde süt ve süt ürünleri kullanılarak çocuklarımızın güvenli beslenmesi temin etmek üzere tamamen bilimsel verilere dayalı bebek maması üretimi ve ihracı gerçekleştirilecek.

Üreticinin önü açılacak

Kayseri hayvan varlığı ve sanayisi ile önemli iki unsuru bir arada bulunduran az sayıdaki kentlerden birisi konumunda. Bu projeler ile hayvansal üretim ile sanayi bir araya getirilerek önemli bir misyon başlatılmış olacak. Projeler kapsamında, Üniversite, İl Müdürlüğü, Belediye ve Sivil toplum örgütlerinin el birliği ile ülkemiz için örnek bir proje hayata geçirilecek, süt üreticisinin önü açılacak.

Haber: Ufuk Çamdal

