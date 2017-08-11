Kayseri yakaladığı ivmeyi sürdürecek

Kayseri’nin ihtiyaçları ve yetkinlikleri doğrultusunda önümüzdeki 5 yıllık Gıda, Tarım ve Hayvancılık hedeflerinin belirlendiği Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen ‘2023 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hedefleri’ projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı burada yaptığı açıklamasında Kayseri’nin tarımda hızlı ve hissedilir bir yol kat ettiğine vurgu yaptı.



“Kabak çekirdeği üretiminde ilk sıradayız”

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte tarıma dair ciddi atılımlar yapılacağına inandığını dile getiren Vali Kamçı şunları söyledi:

"Kentimizde tarım arazilerine en çok ekimi yapılan ürünler buğday ve arpa iken üretim miktarında şeker pancarı ve mısır ilk sırayı almaktadır. Sebzecilikte kabak ve domates, meyvecilikte ise elma ve kayısı üretimi ilimizde mevcuttur. Ayrıca kabak üretimine bağlı olarak çerezlik kabak çekirdeği üretiminde yüzde 37’lik payla Türkiye’de ilk sırayı Kayseri almaktadır. Kayseri hayvancılık alanında da öncelikle et ve et mamulleri üretimi bakımından ülkemizde önemli bir yere sahip. Ayrıca yumurta üretimi de ilimizde yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. 2016 verilerine göre alabalık üretiminde Kayseri ilk 5 sırada yer almıştır. Tarım ve hayvancılık tüm zamanlarda önemli olduğu gibi günümüzde de son derece önemlidir. Nüfusun artması, tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının azalması, iklimde yaşanan değişiklikler ile birlikte açlık ve yoksulluk problemleri de artmaya devam edecek. Bu kapsamda güvenilir ve sağlıklı gıda üretimi daha fazla önem kazanmaktadır. Tarım alanında çok ciddi mesafeler kat eden ülkemizde geleceğimizin gıda açısından güvence altında olabilmesi ve kalkınma sürecinde önümüzdeki 5 yıllık süreci kapsayan hedeflerimiz ile destek olacağımıza inanıyorum."







“Çiftçiye desteğimiz sürecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, belediyenin imkanları doğrultusunda çiftçiye destek olma konusunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek,

“2023 vizyonu çerçevesinde planlamaya önem verdik. Başlar başlamaz dedik ki, ‘Bu şehrin master planları olmalı.’ İmar, ulaşım master ve kentsel dönüşümle ilgili planlarımızı yaptık. Kentimizin kırsal alanda tarım ve hayvancılıkla geçinen hemşerilerimizin de nereye doğru gidecekleri konusunda elimizde derli toplu güzel bir planımız çıkmış oldu. İnşallah bundan sonra hedeflere ulaşmak için alacağımız kararların da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.



“İhtisaslaşma yolunda önemli adım atıldı”

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan da tespit edilen stratejik amaç ve hedefler ile ihtisaslaşma yolunda önemli bir adım atılmış olacağını vurguladı.

Kayacan, “Kurumumuzun 2018-2022 dönemi stratejik plan çalışmaları tamamlanmıştır. Planı kapsayan önümüzdeki 5 yıllık süreçte Bakanlığımızın stratejik planında çizilen vizyona bağlı kalarak, bölgesel ihtiyaçları ve yetkinlikleri de göz önünde bulundurarak tespit ettiğimiz stratejik amaç ve hedefler ile ihtisaslaşma yolunda önemli bir adım atılmış olacak. Stratejik planlamanın, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uygulanması, birimler arası işbirliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın kazanılması ve sonuçta kurumsallaşmanın sağlanması ve başarının artması gibi yararları olacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak hazırladığımız stratejik planımızda bir taraftan 65. Hükumet programlarına ve 2023 hedeflerine bağlı kalırken diğer taraftan da İl Müdürlüğümüzün kalitesini ve verimliliğini artıracak teknik ve fiziki altyapıyı oluşturarak amaç ve hedefleri belirledik. Tüm paydaşlarımızla Kayseri için yapmamız gerekenleri süzgeçten geçirerek kaynaklarımızı verimli ve etkili bir şekilde yönetebilmemizi sağlayacak bir çalışma gerçekleştirdik.” dedi.

Düzenlenen program, projede emeği geçenlere plaket takdim edilmesiyle son buldu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

