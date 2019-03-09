KAYSERİ YAKIŞANI YAPAR

YİNE İLK 10’A GİRERİZ
Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Kayseri OSB, Mimarsinan OSB ve İncesu OSB’nin ortaklaşa düzenlediği İstihdam Seferberliği tanıtım toplantısında konuşan Vali Şehmus Günaydın, “Bu kampanyanın daha önceki kampanyalar gibi Kayserimizde de yoğun bir şekilde ilgi, destek göreceğini görüyorum. İnşallah daha önceki seferberlikte ilk 10’a giren Kayserimiz yine bu istihdam seferberliğinde ‘Burası Türkiye burada iş var’ kampanyasında da yine kendisine yakışanı yapacak ve inşallah Kayserimiz yine üst sıralardaki yerini alacaktır” diye konuştu.
ÖRNEK ŞEHİRLER ARASINA GİRERİZ
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kayseri'nin önceki istihdam seferberliğinde kendisine yakışanı yaptığını belirterek, “Bundan önceki yapılan istihdam seferberliğinde Kayseri’miz ilk 10’a girmişti. yine kıymetli valimizin destekleriyle cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getireceğiz. Bu bizler için bir şeref. Unutmayalım ki kalkınmamızın birinci hamlesi üretim. Üretim olmadan gelişme olmaz. Elbette büyüyen, gelişen, ihracat yapan, sorunlarını el ele vererek büyüyen Türkiye’nin yolu üretimden geçiyor" şeklinde konuştu.
UMUDU HİÇ KAYBETMEDİK
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla yeni bir İstihdam Seferberliği-2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize, 8 farklı teşvik sunuluyor. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak” ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Kayseri OSB, Mimarsinan OSB ve İncesu OSB’nin ortaklaşa düzenlediği İstihdam Seferberliği tanıtım toplantısında konuşan Vali Şehmus Günaydın, “Bu kampanyanın daha önceki kampanyalar gibi Kayserimizde de yoğun bir şekilde ilgi, destek göreceğini görüyorum. İnşallah daha önceki seferberlikte ilk 10’a giren Kayserimiz yine bu istihdam seferberliğinde ‘Burası Türkiye burada iş var’ kampanyasında da yine kendisine yakışanı yapacak ve inşallah Kayserimiz yine üst sıralardaki yerini alacaktır” diye konuştu.
ÖRNEK ŞEHİRLER ARASINA GİRERİZ
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kayseri'nin önceki istihdam seferberliğinde kendisine yakışanı yaptığını belirterek, “Bundan önceki yapılan istihdam seferberliğinde Kayseri’miz ilk 10’a girmişti. yine kıymetli valimizin destekleriyle cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getireceğiz. Bu bizler için bir şeref. Unutmayalım ki kalkınmamızın birinci hamlesi üretim. Üretim olmadan gelişme olmaz. Elbette büyüyen, gelişen, ihracat yapan, sorunlarını el ele vererek büyüyen Türkiye’nin yolu üretimden geçiyor" şeklinde konuştu.
UMUDU HİÇ KAYBETMEDİK
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla yeni bir İstihdam Seferberliği-2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize, 8 farklı teşvik sunuluyor. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak” ifadelerini kullandı.
İlter SAĞIRSOY