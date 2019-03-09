KAYSERİ YAKIŞANI YAPAR Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düğmeye basmasıyla uygulamaya geçilen İstihdam Seferberliği’nin ikinci etabına ilişkin yapılan toplantıda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bu büyük milletin yapamayacağı hiçbir şey yok. İstihdamını da, ihracatını da artıracak, kapasitesini de artıracak. Bu güç ve kudret bizde var" dedi

09 Mart 2019 Cumartesi 10:54