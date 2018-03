KAYSERİ YENİLİKLERE AÇIK DEĞİL!

2017 Şubat ayında “ Mehliya ” adında Orta Asya Türk yemeklerinin yapıldığı bir lokanta açan Doğu Türkistan’lı İsrafil Settar , “işçilerime çalışma izni alamıyorum. Her gün 500 TL’lik zararım var.” dedi. Bürokrasiden yıldıklarını söyleyen Settar, Doğu Türkistan Dernekleri’nin de kendilerine yardım etmediklerini söyledi.2015 yılında Doğu Türkistan’dan ayrıldıktan sonra muhafazakâr bir il olduğunu öğrendiği için Kayseri’ye geldiğini belirten İsrafil Settar, “Ailemle birlikte burada yaşıyoruz. Babam geçen sene vefat etti. Kayseri’nin muhafazakâr bir il olduğunu öğrenince de buraya yerleşme kararı aldık. Geldiğimden beri orta Asya Türk yemeklerini tanıtabileceğim bir lokanta açma hayalim vardı. Şubat ayında bu hayalimi gerçekleştirdim. Lokantaya da kızımın adı olan ‘Mehliya’ ismini verdim. Doğu Türkistan’da biriktirdiğimiz parayı da buraya harcadık.Biz Türkiye’nin kanunlarını çok iyi bilmiyoruz. Lokantayı ilk açtığımızda tabela parası, dükkân birleştirme parası, imara katkı parası gibi bir sürü para yatırdım. Lokantanın ruhsatını alabilmek için bütün belgelerim tamam ama işçilerin çalışma izni olmadığı için ruhsatı alamıyorum. Lokantam zabıtalar tarafından 3 kere mühürlendi. İki kere zabıta müdürlüğü ile görüştüm, bir ay süre verdiler. ” şeklinde konuştu.Kayseri’deki, Doğu Türkistan Derneklerinin de kendilerine yardım etmediklerini söyleyen Settar, “Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan’a gittim. Derdimi anlattım ‘tamam ilgileneceğim’ dedi ama hala sonuç yok. Sürekli Ankara’ya gidip gelmek zorunda kalıyorum; her birim başka bir birime gönderiyor, ‘evrak eksik’ diyorlar, tamamlayıp gidiyorum. Bu sefer başka bir eksik buluyorlar. Günlük en azından 500 TL zararımız var. Burada dükkan kiraları da çok yüksek. Belediyeye 3 kere gittim ama başkanla görüştürmediler. Tek güvencem burası; onda da zarar ediyoruz. Böyle giderse elimdeki para da bitecek. İki tane Kayserili bulaşıkçı çalıştırdım onlar da beni dolandırdı. Çalışma izni çok zor alınıyor. Bu kadar zor olmasa çalışmak isteyen bir sürü Uygur Türk’ü var ama izin alamadıkları için kaçak durumda çalışıyorlar. Türkler ‘Müslüman kardeşlerimiz’ diye Suriyelilere yardım ediyorlar. Biz hem Müslüman hem Türk’üz, maalesef Suriyeliler kadar destek görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.Eski Türk yemeklerini Kayseri’de tanıtmak istediğini ama Kayserililerin ilgisinin olmadığını söyleyen Settar, “ Kayseri’de esnaf da olsan, başka işte de çalışsan hayat çok zor. Hele bir de yabancıysan kimse sana yardımcı olmuyor. Ben lokanta için ruhsat alırken belediye 2 bin lira dükkân birleştirme parası aldı. Onu anlamadım dükkânı tutarken böyleydi. Dükkânı ben birleştirmedim. Benden önceki kiracı da aynı şekilde tutmuş böyle kullanmış. Dükkânı birleştiren kişi bu parayı ödemiş. Tekrar neden aldıklarını anlamadım. Kayserililer yeni şeylere çok açık değiller. Bu yüzden yerli müşterimiz yok denecek kadar az. Daha çok burada yaşayan veya öğrenci olan Uygur Türkleri geliyor.” dedi.25 yıldır usta aşçılık yapan Yusuf Can ise, Doğu Türkistan’daki zulümden kaçarak Mısır’a gittiğini, sınır dışı edildikten sonra ilk önce İstanbul’a, oradan da Kayseri’ye geldiğini belirterek, “ 25 yıldır aşçıyım. Buraya ilk geldiğimde tandır ekmeği yapıp satarak para kazanmaya çalıştım. Daha sonra ustalık belgemin denkliğini alabilmek için başvuru yaptım. Bana ‘5 yıl eğitim görmen gerekiyor’ dediler. Ben Uygur yemekleri yapıyorum, burada alacağım eğitim işime yaramayacak.​ 6 çocuğum var. Çok zor durumda yaşıyoruz. Onların geleceği için çalışmak istiyorum ama çalışma izni alamıyorum. Suriyeliler çalışma izni olmasa bile onlara verilen kart sayesinde istedikleri yerde çalışıyorlar. Sağlık ve eğitim hakkından yararlanıyorlar. Ama biz çok zor durumdayız” açıklamasında bulundu.Mehliya’da çırak olarak çalışan Bilal Tursun da, 5 kişilik ailesini geçindirmek zorunda olduğunu, babasının hasta olduğu için çalışamadığını kaydederek “Devlet, polis lojmanlarını kalmamız için bize tahsis etti ama lojmanda 700 kişi var. Bu yüzden bir dairede iki aile kalıyoruz. Babam hasta olduğu için ailemin geçimini ben sağlıyorum. Hiçbir yardım almıyoruz. Çok uğraşmama rağmen çalışma iznimi hala alamadım” diye konuştu.